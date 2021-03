Administração de Ceilândia realiza manutenção asfáltica de ruas e vias da região

Cerca de 12 toneladas de massa asfáltica foram utilizadas. Também houve a realização de poda de árvores, implantação de meio fio e desobstrução de bocas de lobo

Diariamente diversos pontos de Ceilândia recebem a operação Buraco Zero, a poda de árvores, o desentupimento de boca de lobo, a limpeza de áreas públicas, recuperação de estradas rurais, roçagem do mato e implantação de calçadas.

Nesta segunda-feira (8), foram contempladas com a operação Buraco Zero as quadras da QNN 19/21 – Avenida do Sesc-, e no Setor de Indústrias de Ceilândia. Foram usadas cerca de 10 toneladas de massa asfáltica.

Também foram realizadas a implantação de meios-fios e manutenção de bocas de lobo na quadra 04, na Área de Desenvolvimento Econômico (ADE). Os serviços de poda de árvores contemplaram as quadras da QNM 1/3, em Ceilândia Sul, e na Via P2, no P Norte. As podas são feitas de acordo com a necessidade da planta e quando apresenta risco para pedestres, motoristas ou quando estão próximas à rede elétrica.

O administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, explica que as equipes verificam os pontos mais críticos e atuam prioritariamente nessas áreas, além de atender as demandas da comunidade. “Precisamos aproveitar essa época do ano sem chuvas para fazermos a manutenção das ruas e avenidas de Ceilândia. Conforme a massa asfáltica é cedida pela usina da Novacap estamos dando prioridade aos pontos mais críticos da região”, ressalta Marcelo Piauí.

Os serviços são realizados em parceria entre equipes próprias da Administração Regional, terceirizadas e da Novacap, além de contar com o Programa GDF Presente.

*Informações Ascom Adm. Reg. Ceilândia