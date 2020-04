Administração de Ceilândia realizará mutirão de limpeza em terreno nesta quinta-feira (2/4)

Por representar um risco à saúde e à segurança pública dos moradores de Ceilândia, o terreno particular, localizado na Área Especial QNM 29, em Ceilândia Sul, finalmente será limpo na atual gestão da Administração Regional. A operação de limpeza é uma resposta a uma demanda antiga da população.

A operação será realizada nesta quinta-feira (2/4), a partir das 8h30, e contará com 30 caminhões caçamba, cada um, com capacidade de transportar entre 8 a 10 toneladas de lixo e entulho. A força-tarefa é realizada pela Administração Regional de Ceilândia em parceria com a Novacap, o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU), o DF Legal, a Secretaria de das Cidades e a Secretaria de Desenvolvimento Social.

O terreno pertence a uma empresa particular, que já foi notificada e multada por diversas vezes pelo DF legal. O proprietário já é reincidente e mesmo após notificado não providenciou a retirada do lixo e entulho do espaço, o que permite a ação do poder público conforme à legislação vigente.

Serviço

Força-tarefa de limpeza

Local: Área Especial QNM 29, em Ceilândia Sul

Horário: a partir das 8h30

Contato: 984535336