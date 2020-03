Administração de Ceilândia recolhe 120 toneladas de lixo e entulho

A operação iniciada pela Administração Regional de Ceilândia nesta quarta-feira (19), já recolheu cerca de 120 toneladas de lixo e entulho pelas ruas da cidade entre pneus, móveis e utensílios domésticos e resto de obras, além de combater os focos do mosquito Aedes aegypti que transmite a dengue, Zika e Chikungunya.

A ação de iniciativa Administração de Ceilândia visa manter a maior região do Distrito Federal limpa e pede a conscientização de toda à população para não descartar lixo e entulho em terrenos públicos da cidade. Viver em comunidade exige algumas responsabilidades, entre elas o cuidado com os espaços de uso comum. Mais que obras e serviços do poder público, atitudes individuais também fazem a grande diferença na limpeza da região.

A operação conta com quatro caminhões caçamba com capacidade, cada um, de transportar cerca de 14 toneladas por viagem, além de empregar equipes da própria administração.

Para o administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, a operação além de contribuir para uma cidade mais limpa também visa combater criadouros do mosquito da dengue. “Estamos retirando e recolhendo das ruas da cidade todo tipo de entulho, principalmente móveis e utensílios domésticos. Já foram cerca de 120 toneladas em apenas dois dias de operação. Pedimos à comunidade que também colabore e descarte esse tipo de material em locais adequados”, ressaltou Marcelo Piauí.

A operação de limpeza contemplou as quadras QNN 05, QNN 09, QNM 16 e QNM 24, em Ceilândia Norte, e QNM 15, em Ceilândia Sul. A Administração de Ceilândia ressalta que as ações de limpeza irão continuar, uma vez que se trata de uma atividade contínua que integra o processo de manutenção da cidade.