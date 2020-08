Administração de Ceilândia retira lixão em terreno no P Sul

A limpeza foi um pedido antigo da comunidade. Cerca de 57 toneladas de lixo foram recolhidas em toda a região.

A Administração de Ceilândia juntamente com o programa GDF Presente, nesta terça-feira (4), realizou um mutirão de limpeza no terreno localizado, na QNP 22 do P Sul, que antes estava sendo usado como um lixão a céu aberto. No espaço as equipes retiraram todo tipo de resíduo como lixo doméstico, resto de obra, móveis velhos, pneus, sanitários garrafas e eletrodomésticos quebrados.

A operação de limpeza na maior cidade do DF é realizada por meio de cronograma, além de atender as demandas da comunidade por meio da Ouvidoria do GDF, e nos canais de atendimento da Administração de Ceilândia. Além disso, equipes atuam diariamente na limpeza de pontos mais críticos da cidade.

Francisca Damasceno, de 62 anos, mora perto terreno onde foi contemplado com a limpeza. Ela diz que há anos o local vivia sujo e sem nenhuma benfeitoria, mas que agora a realidade vai ser bem diferente. “ Sempre pedíamos a limpeza dessa área. Hoje aconteceu esse mutirão para tirar toda essa sujeira daqui. Agora precisamos fazer nossa parte de fiscalizar os sujões e não deixar que o lixão volte! ”, faz o apelo a moradora.

O administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, enfatiza que as pessoas precisam colaborar com a conservação de toda a cidade limpa. “Cada vez mais precisamos primar pela higienização dos espaços públicos e de onde vivemos, por isso vamos fazer um trabalho completo de limpeza e esperamos contar com a colaboração das pessoas no sentido de preservar os locais limpos”, ressalta Marcelo Piauí.

Confira o que foi realizado:

Recuperação de área de transbordo irregular na EQNP 16/20 P Sul;

Recuperação de estrada vicinal na área Rural do Setor P Sul;

Revitalização de faixas de pedestre na QNP 22 P Sul;

Recuperação de estrada vicinal na Via de acesso ao condomínio Monte Verde;

Remoção de entulhos na EQNM 27 Área Especial Ceilândia Sul.