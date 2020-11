Administração de Ceilândia retira mais de 24 toneladas de lixo e entulho das ruas da cidade

A ação ocorreu, nesta segunda-feira (3), e visa combater as enchentes devido ao lixo jogado em via pública

A Administração de Ceilândia informa que, nesta segunda-feira (3), equipes realizaram diversos serviços na cidade como operação Buraco Zero, desentupimento de bocas de lobo, retirada de lixo, poda de árvores e limpeza de áreas públicas. Somente hoje cerca de 24 toneladas de lixo e entulho foram retiradas da região.

Os serviços contemplaram com operação Buraco Zero as Vias N2 Sul e M1 Norte, no Setor de Indústria de Ceilândia. Também houve a regularização e manutenção do estacionamento na QNM 30, em Ceilândia Norte. Foi realizada a poda de árvores na Via 3, Setor O, e limpeza de área pública na Área Especial da QNN 09, em Ceilândia Norte, e a limpeza de bocas de lobo nas Vias da Ceilândia Norte e Sul.

A Administração de Ceilândia esclarece que, antes de começar o período das chuvas, em parceria com a Novacap e o GDF Presente, tem realizado diversas operações para combater as enchentes na região. Equipes atuam diariamente na limpeza de terrenos públicos e bocas de lobo. Desde janeiro, cerca de 4 mil bocas de lobo já foram limpas na maior cidade do Distrito Federal.

Nos bueiros, são retirados todo tipo de material, como entulho, madeiras, eletrodomésticos, pneus e embalagens plásticas. A Administração de Ceilândia ressalta que o que mais afeta e compromete a captação e escoamento das águas das chuvas é o descarte irregular do lixo, já que a cidade possui uma das maiores redes de águas pluviais do DF. Assim sendo, pedimos que a população não jogue lixo em via pública.

*Informações da Administração de Ceiândia