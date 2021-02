Administração de Ceilândia retira mais de 47 toneladas de lixo e entulho da região

A operação além de combater o mosquito da dengue também visa evitar que o lixo para nas bocas de lobo da cidade

A Administração de Ceilândia intensificou a roçagem e limpeza de áreas públicas com a finalidade de combater possíveis focos do mosquito da dengue, além de minimizar o aparecimento de insetos, escorpiões e roedores transmissores de doenças.

Além disso, a operação visa evitar que o lixo para nas bocas de lobo da cidade, o que ajuda a diminuir os alagamentos. Só nesta quinta-feira (18), cerca de 47 toneladas de lixo entulho foram retiradas só pela Administração de Ceilândia de áreas públicas da região.

As quadras da QNM 33, Ceilândia Sul, QNN 15, em Ceilândia Norte, e QNP 22/26, no P Sul, foram contempladas com o mutirão de limpeza. Também foi realizada a operação Buraco Zero em ruas e avenidas da QNQ 5, e QNP 24 no P Sul.

O administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, ressalta que os serviços de limpeza e manutenção da cidade estão sendo intensificados, mas pede a colaboração da comunidade, para juntos, termos uma cidade mais limpa, organizada e segura. “Estamos garantindo ao ceilandense mais qualidade de vida e bem-estar. Pedimos que a população tenha a consciência de não descartar lixo em terrenos baldios ou em vias públicas. A conscientização é a melhor forma de evitar a proliferação do mosquito da dengue e outros insetos peçonhentos, além dos alagamentos ”, enfatiza Marcelo Piauí.

Confira o que foi realizado hoje:

Recolhimento de lixo e entulho na QNM 33, Ceilândia Sul;

Recolhimento de lixo e entulho na QNN 15, em Ceilândia Norte;

Recolhimento de lixo e entulho na QNP 22/26, no P Sul.

Operação Buraco Zero realizada na QNP 24, P Sul:

Operação Buraco Zero realizada na QNQ 05;

Recuperação de assoreamento da rede das águas pluviais, na Via 8 – BR 070;

Manutenção de Posto de visitação de águas pluviais, na Via 05 Setor O;

Poda de árvore nas Vias P 2 e 4, e na QNP 14, no Setor P Sul.

*Informações da Administração Regional de Ceilândia