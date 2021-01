Administração de Ceilândia transformou lixões em campos de areia

A iniciativa visa combater o descarte irregular de lixo na região, além de oferecer para à comunidade mais locais para a prática esportiva

A Administração Regional de Ceilândia como mais uma alternativa no combate ao descarte de entulho e lixo na maior cidade do DF, transformou antigos lixões na cidade em campos de areia. As áreas são na QNM 32, em Ceilândia Sul, e na 11/15, setor P Norte. Nos espaços foram retiradas cerca de 100 toneladas de resíduos.

Os locais por décadas foram usados pela própria comunidade e carroceiros para o descarte irregular de lixo e entulho, como sofás velhos, resto de obras, pneus e até animais mortos. Os terrenos receberam limpeza, nivelamento do solo, cercamento com pneus e caixas com areia para a prática de futebol e vôlei. Também foram instaladas placas advertindo o morador sobre a proibição de jogar lixo nos espaços.

O Administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, explica que a iniciativa da ação é despertar a consciência e o compromisso do ceilandense em não descartar o lixo de qualquer forma, além de manter uma cidade mais limpa, organizada e sem doenças. “Nem sempre precisamos de grandes obras. Às vezes, pequenas mudanças pontuais no dia a dia da comunidade podem ajudar a resolver ou a evitar o descarte de lixo em área pública. Estamos dando ocupação e utilidade a esses espaços, mas, precisamos que o morador também cuide do local”, enfatiza Marcelo Piauí.

O bombeiro hidráulico Fernando da Costa, de 45 anos, diz que a ação da Administração trouxe não só a limpeza do espaço, mas qualidade de vida para os moradores. “Essa ação foi, com certeza, uma boa notícia para toda comunidade. Há muitos anos precisamos de uma revitalização nesse local. Havia muita sujeira e entulho e tudo foi limpo. O melhor é que agora temos um campo de areia, o que vai evitar que o local seja sujo novamente”, diz o morador.

A demanda foi atendida pela Gerência de Esporte e Lazer da Administração Regional de Ceilândia depois que a população solicitou a limpeza dos espaços. A intenção é que outras áreas também sejam contempladas com a revitalização.

*Informações da Administração de Ceilândia