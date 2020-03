Administração realiza Operação Tapa-Buracos em Ceilândia

A Administração Regional de Ceilândia informa que equipes de manutenção de vias estão realizando os serviços em diversos pontos da cidade com equipes próprias, terceirizadas e da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

A administração reforça que, desde janeiro, tem intensificado os reparos e atendido as situações emergências para atender a comunidade. Na semana passada, as equipes realizaram diversos serviços de recapeamento em Ceilândia Sul e Norte, P Sul, P Norte e Setor O.

A operação tapa-buracos, além de atender ruas e avenidas segue a seguinte ordem: vias principais e secundárias. A operação conta com cinco equipes de trabalhadores, duas da própria da administração, duas da Novacap e três terceirizadas que atuam em diversas frentes na cidade, além de dois caminhões com capacidade de armazenar, cada um, de dez a 15 toneladas de massa asfáltica, além de máquinas, como um rolo compressor, cedidos pela Novacap.

A administração de Ceilândia ressalta que as ações são constantes e permanentes visando a melhoria da infraestrutura da cidade, uma vez que se trata de uma atividade contínua que integra o processo de manutenção da região.

Além disso a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) trabalha em conjunto com a administração para minimizar problemas na malha do Distrito Federal, com equipes executando, todos os dias, serviços de recapeamento asfáltico e operações tapa buraco em vias de todas as regiões administrativas.