Administração Regional de Ceilândia realiza manutenção asfáltica de ruas e vias

No mês de maio cerca de 155 toneladas de massa asfáltica foram utilizadas na operação tapa buraco na região

A Administração Regional de Ceilândia tem realizado diversas benfeitorias na melhoria da infraestrutura da maior região do Distrito Federal. Diariamente diversos pontos da cidade recebem a operação tapa buraco, a poda de árvores, o desentupimento de boca de lobo, a limpeza de áreas públicas, recuperação de estradas rurais, roçagem do mato e implantação de calçadas.

Os serviços são realizados em parceria entre equipes próprias da Administração Regional, terceirizadas e da Novacap, além de contar com o Programa GDF Presente. No mês de maio cerca de 155 toneladas de massa asfáltica foram utilizadas na manutenção asfáltica de ruas e avenidas de Ceilândia.

Recentemente foram contempladas com serviços de manutenção asfáltica as quadras QNQ 2,3, 4 e 6, QNO 11, QNN 4 e 9, em Ceilândia Norte, os estacionamentos da UBS 02 – QNN 15 Área Especial, Ceilândia Norte, Hospital de Ceilândia (HRC), e o terminal rodoviário do Setor O. Receberam melhorias conjuntos das quadras QNM 01, QNM 05, QNM 10, QNM 17, QNM 21, QNM 25, em Ceilândia Sul. A previsão é que outras regiões da cidade também sejam contempladas com a operação.

Equipes também realizaram a implantação de calçadas na lateral do (HRC) para atender pedestres, que diariamente utilizavam o acostamento da pista para ter acesso à instituição de saúde.

O administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, explica que as equipes verificam os pontos mais críticos e atuam prioritariamente nessas áreas, além de atender as demandas da comunidade. “Precisamos aproveitar essa época do ano sem chuvas para fazermos a manutenção das ruas e avenidas de Ceilândia. Conforme a massa asfáltica é cedida pela usina da Novacap estamos dando prioridade aos pontos mais críticos da região”, ressalta Marcelo Piauí.

A auxiliar de serviços gerais Luciene Cardoso, de 39 anos, conta que antes do calçamento na lateral do (HRC), ela tinha que caminhar no acostamento para chegar até o seu trabalho. “Depois que criaram as calçadas me sinto mais segura em poder pegar ônibus na região. Antes tinha que andar no mato e disputar lugar com os carros”, elogia a ceilandense.

Confira o que foi realizado hoje:

Remoção de entulho no Condomínio Privê;

Pode de árvore na Via 05, Setor O;

Remoção de entulho na QNM 28 Área Especial, Ceilândia Norte;

Limpeza na Via MN 3;

Limpeza das calhas em volta da UPA de Ceilândia QNN 27;

Recuperação asfáltica na QNM 04, Ceilândia Sul;

Recuperação de estrada vicinal no núcleo Rural Alexandre Gusmão Incra 09.