Administração Regional de Ceilândia segue com ações de melhorias na cidade

A rede de águas pluviais foi recuperada na EQNP 7/1, no P Norte. A galeria devido as fortes chuvas da noite anterior, não aguentou o volume das águas, onde se abriu uma cratera. Equipes da Administração foram acionadas e isolaram o local para a segurança de pedestres e motoristas até que se fosse realizada a manutenção. Mais uma demanda atendida com agilidade.



Também houve a manutenção do Poço de Visita (P.V) das águas pluviais na QNP 13, no PNorte.



A recuperação asfáltica de vias foram realizadas em diversos pontos da cidade com equipes próprias, terceirizadas e da Novacap. As Vias Elmo Serejo e Hélio Prates, na NM 3, em Ceilândia Sul, na P2 e quadra 13, no P Norte, receberam a operação tapa-buraco.



Equipes da Administração atenderam as demandas da comunidade com a poda de árvores na EQNM 17/19, em Ceilândia Sul, e com a remoção de galhos e entulhos, na QNR 2.



A Área Especial na QNM 16, em Ceilândia Sul, foi limpa com a remoção de lixo e entulho do terreno. A escola rural no Incra 09 foi contemplada com a roçagem do mato.



O Administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, diz que equipes tem atendido as situações emergências feitas pela comunidade, além de atuarem diariamente na manutenção da região.

“Nossas equipes estão atentas para agir de imediato em situações emergências como ocorreu ontem à noite com a abertura da cratera, no P Norte. Nossa missão é cuidar da infraestrutura da cidade e promover também a segurança da comunidade”, enfatiza Marcelo Piauí.