Administrador de Ceilândia se reúne com feirantes

As feiras são pontos de encontro dos moradores de Ceilândia, e também representam o maior percentual econômico da região. Pensando na importância dos espaços para o desenvolvimento econômico e cultural para a maior região do DF, o administrador regional de Ceilândia, Marcelo Piauí, o chefe de gabinete Cléber Monteiro e o Deputado Chico Vigilante se reuniram com os representantes das feiras nesta sexta-feira (28/2).

Durante o encontro várias pautas e demandas foram discutidas como segurança, infraestrutura e limpeza das feiras. Por meio do núcleo de Gerência de Feiras de Ceilândia, os representantes puderam tirar dúvidas e receber orientações sobre os procedimentos e processos legais quanto a autorização e funcionamento dos boxes. A iniciativa da Administração tem como um dos objetivos o diálogo direto com os feirantes e ouvir as necessidades e reivindicações para a cada dia melhorá-la.

O Administrador ressaltou que a Administração de Ceilândia está à disposição para prestação de um serviço célere e cordial aos feirantes os auxiliando para esclarecimentos de acordo com à legislação vigente.

Compareceram à reunião os representantes: Feira Central, Feira dos Artesãos, Feira do Produtor, Feira da Guariroba e Feira do P Norte, Shopping Popular e Feira Livre do Guarapari e Afeprace.