Adolescente invade casa e faz família refém em Ceilândia

Um adolescente foi apreendido por roubo com restrição de liberdade, no momento em que mantinha uma família sob a mira de um revólver, em uma casa na QNM 03, em Ceilândia Norte, por volta das 22h, desta segunda-feira (23).

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 8º Batalhão (Gtop 28) receberam a informação de que dois homens estariam dentro de uma casa praticando roubo com restrição de liberdade.

Na ocasião, a equipe localizou a casa e ao entrar avistou um homem saindo do quarto em direção a sala com a arma na mão. A equipe ordenou que ele deitasse no chão e largasse a arma.

Dentro do quarto estava um casal e sua filha que foram mantidos sob violência momentos antes da chegada dos policiais.

Com o adolescente estava o revólver calibre 38 com 4 munições e alguns pertences das vítimas; 5 relógios, a chave do carro da família, um celular e R$5.449,00 em espécie.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia pois estava com ferimentos na cabeça, em virtude das agressões. O autor foi conduzido a DCA2 para os procedimentos legais cabíveis.