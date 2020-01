Agência do Trabalhador de Ceilândia passa por reforma

As Agências do Trabalhador das duas maiores regiões administrativas do Distrito Federal estão em reforma. As unidades de Ceilândia e de Taguatinga recebem melhoria estrutural custeada por verbas de emendas parlamentares para melhor atender os cidadãos da capital. Além de reparar instalações deterioradas, os espaços recebem adaptação para acessibilidade e criação de salas de apoio. Para não paralisar os serviços, o atendimento foi deslocado.

O início das obras foi em dezembro. Para cada unidade, são necessários R$ 300 mil, adquiridos a partir da articulação com deputados distritais. As duas funcionam em prédios próprios da Secretaria de Trabalho (Setrab), com maior movimento e estruturas gastas pelo tempo. “Na visão dos técnicos, essas eram as mais precárias, com problemas de infraestrutura, então entramos para dar melhor condição e mais acessibilidade”, explica o titular da pasta, Thales Mendes.

São melhoradas as instalações deterioradas com o tempo, como piso, pintura, banheiros, esquadrias e forro. Mais que isso, os locais recebem atualização da acessibilidade, com colocação de piso tátil, rampas de acesso, sinalização e banheiro adaptado. Visando melhor atendimento, o projeto inclui a reorganização do espaço para criação de salas de aula (três em Ceilândia e duas em Samambaia) para oferta de cursos de qualificação e de locais para autoatendimento.

“Já era hora”, comemora a dona de casa Ana Isabel, 53 anos. Moradora de Samambaia, ela encontrou fechada a porta da Agência do Trabalhador localizada na QN 303, com uma montanha de areia na frente. A intenção, revela, era buscar informações a respeito de uma nova carteira de trabalho.

Para ela, o portão fechado, agora, é vantagem. E não foi problema deslocar-se até a Administração Regional de Samambaia, onde o serviço é mantido provisoriamente. “É ótimo que o espaço receba reforma porque precisava mesmo. É bem melhor que tenha um lugar adequado para receber a população”, opina.

A gerente da Agência do Trabalhador de Samambaia, Tatyane Nunes, conta que a unidade faz mais de cem atendimentos diários, com maior movimento na parte da manhã e inclusive com demanda do Entorno. “Para um bom serviço a gente precisa de boa estrutura. É claro que ninguém deixa de ser recebido por problemas no prédio, mas ter um lugar acolhedor e bem equipado é importante”, afirma.

Em Ceilândia, os serviços são mantidos na Praça do Cidadão, onde fica a unidade. Quem procura a Agência do Trabalhador da cidade é atendido em uma sala ao lado, no Bloco B da EQNM 18/20. “É ótimo que o espaço seja reformado. É melhorar a infraestrutura para melhorar o atendimento”, acredita Jackeline Naves, desempregada de 42 anos.

De acordo com o secretário de Trabalho, a iniciativa é parte de um plano de fazer com que a pasta tenha efetividade dos serviços ofertados para a comunidade. Por isso, a pasta fará um cronograma de reforma e adaptação das agências, de forma a padronizar procedimento, serviço, layout.

Em 2019, 140 mil pessoas buscaram atendimento nas 17 Agências do Trabalhador do DF. Além da emissão de carteira de trabalho, entrada no Seguro Desemprego, inscrições em cursos profissionalizantes e solicitação de microcrédito, um dos serviços mais procurado é a oferta de vaga de emprego, que chegou ao incrível patamar de 22 mil encaminhamentos e um aumento recorde no número de inseridos, que passou de 3%, para 7%.

Serviço:

Agência do Trabalhador de Ceilândia

Unidade em reforma: EQNM 18/20, Bloco B – Praça do Povo, Ceilândia

Atendimento provisório na sala ao lado

Horário de atendimento: das 8h às 17h