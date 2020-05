Agências do Trabalhador estão com 131 oportunidades

Com 131 vagas de emprego abertas para esta quinta-feira (14), as agências do trabalhador estão com oportunidades para pessoas de todos os níveis escolares. Os salários variam entre R$ 1.070 e R$ 8.255.

Para quem tem ensino fundamental, são sete vagas para açougueiros, três para ajudante de açougueiro, duas para artífice de manutenção, uma para confeiteiro, uma para churrasqueiro e uma para técnico agrícola. Este último, com salário de R$ 2 mil, mais benefícios.

A remuneração mais alta é oferecida para profissionais de nível superior com formação de analista de desenvolvimento de sistemas: R$ 8.255, 97, mais benefícios. Estão abertas quatro vagas.

Há, ainda, 20 colocações para técnicos de enfermagem, outras 50 para vendedor pracista, 10 para auxiliares de limpeza e uma para cada uma das atividades: ajudante de carga e descarga, auxiliar administrativo, fiscal de caixa, operador de adega, repositor de supermercado e técnico de planejamento de obras.

Sine Fácil

Estão disponíveis, ainda, quatro vagas para empacotadores a mão, voltadas a pessoas com deficiência. Três delas com salário de R$ 1.165,25 e outra com remuneração de R$ 1.442.

Os interessados em concorrer às vagas deverão acessar o aplicativo Sine Fácil ou ir em uma das agências do trabalhador (link com pdf com endereços das agências) entre 8h e 17h, de segunda a sexta-feira.