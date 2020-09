Alunos do EJA podem fazer a matrícula

Resultado das vagas foi liberado e estudantes devem levar a documentação à unidade em que forem estudar

Os estudantes que solicitaram vagas nos 1º, 2º e 3º segmentos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) já podem conferir os resultados para as matrículas no 2º semestre/2020. Eles estão disponíveis no site a partir desta terça-feira (29).

A efetivação de matrículas irá ocorrer de 30/9 a 2/10, e o aluno deverá se dirigir à unidade escolar em que irá estudar. As escolas estarão preparadas para receber os estudantes com toda segurança, seguindo as orientações sanitárias, tais como distanciamento, disponibilização de álcool em gel e uso de máscaras de proteção facial.

Documentos para efetivação de matrícula

▸ Certidão de Nascimento

▸ CPF do estudante

▸ Duas fotos 3 x 4

▸ Comprovante de residência

▸ Comprovante de tipagem sanguínea e fator RH nos termos da Lei Distrital nº 4.379/2009

▸ Declaração Provisória de Matrícula (Deprov) atualizada em janeiro/2020, constando série e turno.

No caso de estudante menor de idade, no ato da matrícula, o responsável deverá apresentar os seguintes documentos pessoais:

▸ Registro Geral (RG)

▸ Cadastro de Pessoa Física (CPF)

*Com informações da Secretaria de Educação