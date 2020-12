Aplicativo gratuito que auxilia na alfabetização de crianças é lançado no Brasil

Adaptado para o Brasil, o Graphogame já está presente em diversos países

Agência Educa Mais Brasil

Lançado pelo Ministério da Educação (MEC), na última sexta-feira (27), o Graphogame é um aplicativo que auxilia na alfabetização formal de crianças entre 4 e 9 anos de idade. A plataforma, apresentada pela Secretaria de Alfabetização (Sealf), é utilizada com sucesso em vários países e tem apoiado famílias e educadores no processo educativo das crianças. O projeto foi realizado em parceria com o Instituto de Cérebro (InsCer) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

O Graphogameé um jogo educacional com um ambiente virtual para a aprendizagem de habilidades fonológicas voltado para crianças de 4 a 9 anos. Criado pela empresa finlandesaGraphoLearn, o aplicativo desenvolve habilidades relacionadas aos sons da linguagem e ajuda a aprender a ler.

Inicialmente, o software surgiu como uma ferramenta de apoio para crianças com dificuldades de leitura. O aplicativo está presente em mais de 30 países de todo o mundo, tendo sido adaptado para mais de 25 línguas.

Eficiência do aplicativo

A eficiência do GraphoGame foi comprovada cientificamente. De acordo com os estudos, ele é ainda mais efetivo quando utilizado pela criança sob supervisão e com o engajamento de um adulto. Por isso, a participação de pais, professores, diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos e gestores de redes educacionais é muito importante.

O aplicativo é uma aposta do MEC para incentivar a alfabetização infantil. Dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) mostram que, em 17 estados, alunos do 2º ano do ensino fundamental possuem desempenho abaixo da média nacional em Língua Portuguesa.

O jogo poderá ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais da Apple, Google e Windows. Uma vez instalado, o jogo funciona sem precisar de conexão com a internet.