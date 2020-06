Após cinco anos, GDF anuncia reforma do CEM 10 de Ceilândia

Durante 5 anos o Sinpro, a categoria e a comunidade da região realizaram uma série de manifestações para a reforma da escola

Fechado para reforma desde 2016, o Centro de Ensino Médio 10 de Ceilândia será, enfim, reformado. Durante 5 anos o Sinpro, a categoria e a comunidade da região realizaram uma série de manifestações, atos, audiências públicas e reivindicações para a reforma da escola, que já foi referência no Distrito Federal no que se refere à promoção da inclusão educacional e social. Após intensa luta a Secretaria de Educação divulgou na última semana a abertura de licitação para a reforma completa do CEM 10.

Segundo o governo, R$ 6.157.412, 48 serão destinados para a reforma de 3.872,50m², com prazo estimado para a execução de 365 dias corridos. No projeto está contemplada a reforma elétrica, hidrossanitária, gás e incêndio, além da construção de escada e acessibilidade para pessoas com deficiência, e uma quadra poliesportiva.

“Foi um longo período de luta. Vimos o sofrimento da comunidade escolar, dos estudantes e da população de Ceilândia, que durante estes anos teve uma série de transtornos. Foram várias manifestações, atos públicos, pedidos ao governo do DF, e agora, graças à luta do sindicato e de todos, o CEM 10 poderá voltar à comunidade de Ceilândia”, comemora o diretor do Sinpro Samuel Fernandes.

Fonte: SINPRO-DF