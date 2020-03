Após monitoramento, polícia prende três por tráfico de drogas em Ceilândia

Policiais civis da 23ª Delegacia de Polícia realizavam o monitoramento do “Quadradão” da QNP 26 de Ceilândia Sul, na tarde desta segunda-feira (02/3), local apontado em diversas denúncias como sendo ponto de tráfico de drogas.

Na ocasião, os investigadores observaram um intenso movimento típico de tráfico nas imediações do campo sintético, oportunidade então que iniciaram o monitoramento por meio de filmagens. Foram registrados vídeos de três indivíduos vendendo de entorpecentes para usuários. Em seguida foi feita abordagem a um dos compradores e localizadas porções da droga “maconha”. Logo após, os policiais retornaram ao campo sintético da QNP 26 e abordaram os suspeitos do tráfico de entorpecentes, sendo dois adolescentes e um maior.

Nas imediações do campo foram encontradas porções de “maconha” já embaladas para venda. Na casa do maior, mais precisamente no quarto deste, foi encontrado um tablete de “maconha” e um rolo de papel filme. O maior e um dos menores estavam na posse de dinheiro trocado, proveniente da venda de drogas.

O maior foi encaminhado à 23ª Delegacia de Polícia, sendo preso em flagrante por tráfico de substância entorpecente. Os adolescentes infratores foram apresentados à DCA2, tendo a autoridade policial determinado à apreensão de ambos por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

*com informações da PCDF