App Detran Digital oferece cinco novos serviços

Entre as facilidades estão a conversão de autuação em penalidade; autoidentificação de condutor infrator; e mudança de placa para modelo Mercosul

Agência Brasília

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) colocou à disposição dos cidadãos cinco novos serviços pelo aplicativo Detran Digital. São eles: conversão de autuação em advertência; conversão de autuação em penalidade; autoidentificação de condutor infrator; mudança de placa para modelo Mercosul; e recolocação de placa. Esses serviços já estavam disponíveis no Portal de Serviços e agora poderão ser acessados também pelo aplicativo, facilitando muito o atendimento ao cidadão – que pode ser atendido de qualquer lugar, e reduzindo a procura pelos balcões da autarquia.

Para se ter noção de como esses serviços eram demandados no balcão de atendimento, de janeiro a setembro deste ano, 56.609 pessoas foram aos postos para realizar autoidentificação de condutor infrator (16.575), conversão de placa para o modelo Mercosul (6.231) e reposição de placa (33.803), por exemplo.

“Temos apostado na tecnologia para facilitar a vida do cidadão que depende de serviços prestados pelo Detran. Nosso objetivo é ampliar cada dia mais as funcionalidades do aplicativo, tirando o condutor ou proprietário de veículo das filas de atendimento e deixando os serviços de balcão apenas para os casos em que não for possível ser realizado a distância”, ressalta o diretor-geral, Zélio Maia.

Atualmente, o App Detran Digital já permite a realização da prova de vida por meio da captura de imagem facial realizada com o próprio celular, sem a necessidade de ir a um posto de atendimento. Com isso, mais funcionalidades puderam ser liberadas sem colocar em risco a segurança do sistema.

“O Detran Digital veio para ficar, modernizar e inovar. Cada vez mais o cidadão poderá acessar os serviços de onde e quando ele quiser. Nos próximos meses, teremos mais 20 novos serviços de maneira fácil e rápida e, até o final de 2021, poderão ser realizados 80 serviços pelo portal e pelo aplicativo”, comemora o diretor de Tecnologia, Fábio Jacinto.

Serviços disponíveis no App

Lançado em agosto de 2020, o aplicativo veio modernizar o atendimento do Detran-DF, proporcionando mais agilidade e conforto à população. A meta é zerar as filas nos postos da autarquia e, assim, oferecer um atendimento presencial mais humanizado tanto para os usuários como para os servidores. Para isso, já estão disponíveis no aplicativo os serviços de:

– Agendamento de atendimento presencial;

– Alteração de endereço da CNH;

– Alteração de endereço de veículo;

– Autoidentificação de condutor infrator;

– Autorização de estacionamento para idoso;

– Consulta CNH;

– Consulta processo de habilitação;

– Consulta veículos;

– Conversão de autuação em advertência;

– Conversão de autuação em penalidade;

– Emissão de CRLV-e;

– Emissão de 2º via de CRV (DUT);

– Mudança de placa modelo Mercosul;

– Recolocação de placa;

*Com informações do Detran-DF