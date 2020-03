Associação Vila dos Sonhos leva oficinas de arte educação para escolas de Ceilândia

A associação Vila dos Sonhos, nasceu em 2012, na Ceilândia – DF. Desde então atua em escolas e nas periferias brasilienses com oficinas, palestras, torneios e festivais. E com este propósito leva arte, educação e cultura aos jovens, ao tecer a ideia de que todos podem aprender e se profissionalizar dentro da cultura hip-hop.

O projeto Vila zumbi, já executou o Sarau Vila Zumbi em novembro de 2019, em referência ao mês da consciência negra, e agora traz oficinas nas escolas de Ceilândia e ainda será realizado o Festival Negrau como finalização do projeto.

O projeto conta com o apoio da Fundação Palmares, e para as oficinas no CEF 27 de Ceilândia, no dia 09, serão oferecidas aulas de: grafite; batalha de rima e beatbox; maculelê; maquiagem para pele negra; basquete de rua; dança do fogo; dança charme; trança raiz; produção musical; discotecagem; fotografia; pipa; percussão; samba de roda e produção áudio visual. E ainda, shows na escola dos grupos PR15, Sobreviventes de rua e o DJ Jay Lee para fechar o dia. As oficinas serão ofertadas apenas para os alunos da escola.

Serviço:

Data: 09/03/20

Local: Centro de Ensino Fundamental – 27, QNR 01, Área especial 03, Ceilândia, Brasília.

