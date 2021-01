Atenção ao período de inscrições para escolas técnicas

Interessados podem se inscrever pelo site da Secretaria de Educação entre 6 e 20 de janeiro. Confira a lista de cursos e os locais das aulas

A partir da próxima quarta-feira (6) até 20 de janeiro estará aberto o período de inscrições para os Cursos Técnicos de Nível Médio e de Formação Inicial e Continuada (FIC) das Escolas Técnicas, da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da pasta.

Para se inscrever é necessário consultar o edital específico de cada unidade escolar (confira a lista abaixo). A seleção será realizada por sorteio eletrônico.

dantes que cursam ou já concluíram o ensino médio, bem como a qualquer cidadão que deseja se qualificar para inserção no mercado de trabalho.

As vagas e os cursos estão distribuídos nas escolas técnicas de Ceilândia (ETC), Planaltina (ETP) e Brasília (ETB-Taguatinga), além da mais nova Escola Técnica da SEEDF, a de Brazlândia (ET-Brazlândia). Também fornecerão os serviços de capacitação a Escola de Música de Brasília (EMB), o Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul (Cesas), o Centro de Educação Profissional Articulado do Guará (Cepag) e o Centro de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional a Distância de Brasília (Cejaep).

Também há disponibilidade de vagas para cursos técnicos integrados ao Ensino Médio ou à Educação de Jovens e Adultos (Eja) no Centro de Ensino Médio Integrado do Gama (Cemi-Gama), no Centro de Ensino Médio Integrado do Cruzeiro (Cemi-Cruzeiro), no Centro Educacional Stella dos Cherubins e no Centro Educacional 02 do Cruzeiro.

A previsão é de que o resultado do sorteio seja divulgado no dia 21 de janeiro, após as 18h, no site da Secretaria de Educação.

Confira os editais:

* Com informações da Secretaria de Educação