Atividades presenciais nas creches conveniadas voltam em 28 de junho

Decisão foi anunciada pelo secretário de Educação, Leandro Cruz, após reunião com representantes das creches e dos professores

As atividades presenciais nas creches conveniadas à Secretaria de Educação voltam no dia 28 de junho. A decisão foi anunciada pelo secretário de Educação, Leandro Cuz, após reunião com a participação do secretário executivo da pasta, Fábio Sousa, representantes do Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinproep) e do Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social (Cepas), responsável pelas creches conveniadas com o poder público.

“A vacinação dos profissionais possibilita o retorno presencial. E a retomada é uma vitória para a educação e para os pais, mães e responsáveis que precisam de um lugar seguro para atender seus filhos enquanto trabalham, sem falar da importância dessa etapa para as crianças, que é a base de todo percurso educacional”, afirmou Leandro Cruz.

Fábio Sousa esclareceu sobre a dinâmica do retorno. “A primeira semana será dedicada à capacitação, na prática, dos profissionais que atuam nessas instituições sobre os protocolos de segurança contra a covid-19. Será um período para ambientação e preparação das medidas sanitárias, para receber todas as crianças, que carecem de uma atenção especial , por se tratar de um público totalmente dependente do profissional. Muitos ainda requerem colo, daí a importância dessa ambientação”, informou Fábio Sousa.

No dia 5 de julho, as instituições já estarão totalmente preparadas para recepcionar as crianças.

Rede conveniada

A Secretaria de Educação mantém parceria com 59 centros de educação da primeira infância (CEPIs), construídos com recursos públicos e geridos pela iniciativa privada, e com 63 instituições privadas conveniadas.

Ao todo, as 122 unidades atendem 22.967 crianças de zero a 5 anos de idade. Destas, 18.450 são da etapa creche e 4.144 da pré-escola. Essas instituições tiveram o atendimento presencial suspenso em 19 de março de 2020, em razão da pandemia da covid-19.

A vacinação dos profissionais ocorreu de 21 de maio a 13 de junho.

