Avenida Hélio Prates terá interdições a partir de segunda-feira (21)

Uma via em cada sentido ficará fechada devido à obra de requalificação da avenida

A partir da próxima segunda-feira (21), a Avenida Hélio Prates terá uma faixa de rolamento interditada para o início das obras de requalificação, que mudarão toda a estrutura viária na região, começando no trecho entre a QNN 17 e 18.

Para a realização das obras, que iniciarão nos estacionamentos entre os conjuntos D e H da QNN 18 (sentido Taguatinga), a faixa da direita permanecerá bloqueada por um prazo aproximado de três semanas, quando a obra avança no sentido Taguatinga.

Por isso, em apoio à Secretaria de Obras, equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal farão o controle do tráfego em horários de pico, orientando os usuários e garantindo a fluidez e segurança viária no local, com a utilização de sinalização e painéis de mensagens para os condutores.

O Detran recomenda atenção especial a pedestres e condutores que precisarem trafegar pelo trecho com interdições, reduzindo a velocidade e respeitando as orientações dos agentes de trânsito e dos painéis móveis.