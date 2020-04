Beneficiários do Bolsa Alimentação Creche recebem crédito nesta 5ª

As famílias beneficiárias do Bolsa Alimentação Creche vão receber o crédito de R$ 150 referente ao período de 6/04 a 5/05 nesta quinta-feira (16). O programa, criado de forma emergencial pelo GDF, atende 21.210 crianças de 0 a 5 anos matriculadas em creches conveniadas (Centros de Educação da Primeira Infância – CEPI – e instituições parcerias) da rede pública de ensino do DF. O valor total desta segunda etapa de pagamento é de R$ 3.203.820.

O benefício é calculado considerando o percentual referente ao gasto com alimentação no valor total de R$ 803,57 pago às credenciadas pelo atendimento de cada criança.

As famílias deverão utilizar o valor de cartão, preferencialmente, na compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais.

Para as famílias que não buscaram os cartões na data correta ou para as quais o cartão não foi entregue devido a divergências com relação ao CPF do responsável, a Secretaria de Educação vai divulgar um novo cronograma até o final da segunda quinzena de abril. Para esses beneficiados, o crédito será liberado assim que eles estiverem com os cartões em mãos e será pago de forma retroativa.

A entrega dos cartões para 19.989 famílias beneficiadas foi realizada entre os dias 27 de março e 2 de abril. Entretanto, cerca de 1.700 famílias deixaram de buscar os cartões. Outras 800 apresentaram alguma divergência com relação ao cadastro ou CPF do responsável.

