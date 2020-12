Biblioteca Pública de Ceilândia completa 27 anos de história

Inaugurado em 1993, o espaço possui mais de 70 mil exemplares entre gêneros literários, material didático, gibis, revistas e enciclopédias

A Biblioteca Pública de Ceilândia Carlos Drummond de Andrade completou 27 anos de história, nesta quarta-feira (2/12). Em comemoração ao aniversário, a equipe de professores que trabalham no espaço realizou uma pequena comemoração obedecendo todas as medidas de segurança no enfrentamento ao coronavírus.

O evento contou com a presença de toda equipe da biblioteca entre professores e colaboradores, do Chefe de Gabinete da Administração de Ceilândia Cleber Monteiro, do Gerente de Cultura Márcio Antunes e do Coordenador da Regional de Ensino Marcos Antônio.

Fechada para o público desde março, o espaço recebia antes da pandemia, cerca de 500 a 600 usuários por mês. Inaugurada, em 1993, atualmente a biblioteca desenvolve 30 projetos, destes 13 por meio de suas plataformas digitais voltados à comunidade, usuários escolas públicas de Ceilândia.

A biblioteca conta com uma equipe de 11 professores e uma técnica, que desenvolveu e disponibilizou conteúdos digitais para atender a demanda de alunos do Enem, concurseiros e de escolas públicas. Com a iniciativa já foi possível realizar diversos programas voltados para o incentivo à leitura, a interação social entre alunos, usuários e comunidade por meio de eventos realizados pela internet.

Para o militar José Fellipe, de 35 anos, que já foi usuário da biblioteca pública de Ceilândia, o espaço representa uma transformação de vida para as pessoas que já usaram o local para estudar para vestibulares e concursos públicos. “ Conquistei minha vaga no serviço público estudando cerca de 8h, por dia, na biblioteca de Ceilândia. De certa forma eu fiz parte da história deste espaço. Só tenho que agradecer”, diz emocionado o ceilandense.

A coordenadora pedagógica responsável pela biblioteca, Polyana Souza, conta que durante à pandemia houve a necessidade de toda equipe se adaptar ao novo momento, mas que houve ganhos, e que o atendimento virtual nunca parou. “ Desde o começo da pandemia a equipe pensou em como atender de forma segura e com qualidade os usuários da nossa biblioteca. Para isso acontecer produzimos conteúdos e disponibilizamos nas nossas plataformas. Além disso, quando o atendimento presencial voltar já elaboramos um protocolo com todas as medidas de segurança para usuários e profissionais que atuam no local”, explica a Polyana.

O chefe de gabinete da Administração de Ceilândia, Cleber Monteiro, elogiou o trabalho da equipe da biblioteca e reforçou a parceria da Administração e do Governo do Distrito Federal em contemplar com melhorias o espaço. “ Somos a maior cidade do DF e merecemos uma biblioteca equipada e com condições de receber seus usuários com toda estrutura e conforto possível. Vamos levar as demandas as pastas competentes para que possamos trazer recursos e pessoal para o espaço, quem sabe no futuro, até mesmo a construção de uma nova Biblioteca Pública, em Ceilândia”, ressaltou Cleber Monteiro.

A Biblioteca Pública de Ceilândia conta com um cervo de 70 mil exemplares entre gêneros literários, material didático, revistas e enciclopédias, além de um espaço infanto-juvenil com livros e gibis voltados crianças e adolescentes.

*Informações da Administração de Ceilândia