Black Friday traz descontos na área educacional

Educa Mais Brasil participa com descontos e condições ainda melhores para quem quer estudar

Agência Educa Mais Brasil

Economizar é o desejo de muitas pessoas que aguardam pela Black Friday. A campanha de ofertas, que caiu no gosto popular brasileiro, inclui diversos produtos. É possível encontrar descontos em eletrodomésticos, eletrônicos, moda, dentre outros, mas para ser melhor aproveitada é preciso gastar com consciência, de preferência, em algo que possibilite benefícios duradouros.

Como a educação nunca é um gasto e, sim, investimento que possibilita ganhos para toda a vida, a Black Friday é um momento também para estudar com economia. A oportunidade acolhe quem deseja melhorar a empregabilidade, agregar conhecimento ou investir no sonho de cursar uma escola ou faculdade particular.

Para isso, o Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional do país, está no clima da semana de descontos, com ofertas de bolsas de estudo com condições ainda mais especiais. Na Black Week do Educa, que vai até 27 de novembro, além da possibilidade de conseguir bolsas com desconto de até 70%, a pré-matrícula fica no valor fixo de R$50 para pagamentos via cartão de crédito. A novidade contempla todas as modalidades de ensino.

“Mais e mais pessoas precisam da educação para transformar suas vidas para melhor. Este período é uma oportunidade para quem deseja estudar em uma instituição de ensino de qualidade a preços mais acessíveis”, considera Andreia Torres, diretora de Expansão e Relacionamento do Educa Mais Brasil.

“Só o fato de estar economizando nessa época, principalmente nesse momento, essa bolsa para meu filho ajuda muito. Se não fosse pela bolsa do Educa Mais Brasil, a situação da família estaria pior, em dificuldade mesmo”, relata o balconista Jairo Ananias, pai do Lucas, bolsista da educação básica.

A Black Friday

A campanha de vendas conhecida como Black Friday é praticada em diversos países, onde estabelecimentos oferecem descontos com o objetivo de alavancar as vendas e aumentar a saída de produtos guardados no estoque. A campanha teve origem nos Estados Unidos, na primeira metade do século XIX, ligada às comemorações do Dia de Ações de Graça.

O Educa Mais Brasil

Com mais de 17 anos de atuação, o maior programa de inclusão educacional do país oferece bolsas de estudo durante o ano inteiropara proporcionar o ingresso de brasileiros em instituições de ensino dos diferentes níveis educacionais, como escolas, graduação, pós-graduação, cursos técnicos e idiomas. Isso é possível porque o Educa Mais Brasil tem parceria com milhares de instituições de ensino espalhadas pelo país.