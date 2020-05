Bolsa Alimentação Creche será paga nesta quarta-feira (20)

As famílias beneficiadas com o Bolsa Alimentação Creche (BAC) vão receber os créditos referentes ao mês de maio nesta quarta feira, (20). Este novo crédito será de R$ 125, valor referente ao período de 6/5 a 31/5, em cumprimento ao Decreto 40.583, de 1º de abril, que suspende as aulas da rede até 31 de maio. O benefício é destinado a cerca de 20 mil crianças de até 5 anos, matriculadas nas creches conveniadas da rede pública de ensino do Distrito Federal. O investimento total é de R$ 3.039.600.

Este é o terceiro pagamento do Bolsa Alimentação Creche. O primeiro foi no dia 1º de abril, no valor de R$ 60, proporcional ao período de 24/3, início da suspensão das aulas para as creches conveniadas, a 5/4. O segundo pagamento foi no dia 16 de abril, no valor de R$ 150, referente ao período de 6/4 a 5/5.

O benefício de R$ 150 é calculado considerando o percentual referente ao gasto com alimentação dos R$ 803,57 pagos mensalmente às conveniadas pelo atendimento de cada criança matriculada. Os valores vêm da redução dos contratos com essas instituições enquanto durar a suspensão dos atendimentos. As famílias deverão utilizar o valor de cartão, preferencialmente, na compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais.

Cartões remanescentes

A SEEDF também divulgará, nos próximos dias, um novo cronograma para a entrega de novos cartões do Bolsa Alimentação Creche. Cerca de 1000 famílias ainda não receberam o cartão magnético porque havia ausência ou inconsistência nos dados de matrícula, os quais tiveram de ver corrigidos.

A entrega dos cartões para as quase 20 mil famílias beneficiadas foi realizada entre os dias 27 de março e 2 de abril. Entretanto, cerca de 1.700 deixaram de buscar os cartões. Essas famílias também terão nova chance de retirar o cartão, conforme o cronograma que será divulgado.

*Com informações da Secretaria de Educação