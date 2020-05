Bolsa Alimentação de maio será paga nesta quinta-feira (14)

O Bolsa Alimentação será pago nesta quinta-feira (14). O programa foi criado emergencialmente para que beneficiários do Cartão Material Escolar – estudantes da rede pública cujas famílias são do Bolsa Família – receberem recursos para a compra de alimentos, suprindo a merenda escolar durante o período de suspensão das aulas. Esta é a terceira parcela do benefício, referente ao mês de maio. São beneficiados pelo programa 106 mil estudantes.

A Secretaria de Educação divulgará em breve a data do pagamento do Bolsa Alimentação Creche referente aos dias 6/5 a 31/5, destinado às 20 mil crianças de até cinco anos matriculadas na rede de creches conveniadas da rede pública de ensino. O benefício é de R$ 125 por criança. A Secretaria também divulgará, nos próximos dias, um novo cronograma para a entrega de novos cartões do Bolsa Alimentação Creche para as mil famílias que ainda não receberam.

Dias úteis

Desde abril, o Bolsa Alimentação está sendo creditado por dias úteis. Para o mês de maio, serão contabilizados os dias úteis entre 4/5 e 31/5, totalizando 20 dias. Dessa forma, o valor será R$ 79,60 para quem fazia uma refeição na escola e de R$ 159,20 para quem fazia duas refeições. O valor total para essa etapa é de R$ 9.039.853,60.

A Secretaria de Educação está realizando o pagamento do benefício de acordo com o Decreto 40.583, de 1º de abril 2020, o qual suspende as aulas até o dia 31/5. No entanto, caso a suspensão seja prorrogada, o benefício continuará sendo pago, de acordo com a totalidade de dias suspensos.

Além dos 106 mil estudantes, cerca de 70 mil famílias que já recebiam os créditos do Cartão Material Escolar (CME) também são beneficiadas pelo programa. Os valores são creditados no CME e podem ser utilizados em qualquer estabelecimento que venda alimentos, exclusivamente para a compra de itens alimentícios.

Bolsa Alimentação Creche

O novo cronograma de entrega de novos cartões do Bolsa Alimentação Creche vai beneficiar cerca de mil famílias que ainda não receberam o cartão magnético porque havia ausência ou inconsistência nos dados de matrícula, os quais tiveram de ver corrigidos.

*Com informações da Secretaria de Educação