Bolsa Alimentação será pago neste sábado (18)

Os beneficiários do Bolsa Alimentação vão receber os créditos da segunda etapa do benefício nesta sábado (18). O pagamento será realizado por dias úteis, em cumprimento ao Decreto 40.600, de 05/04/2020, correspondendo ao período de 31/03 a 30/04, totalizando 21 dias úteis. Para o estudante que fazia uma refeição na escola serão pagos R$ 83,58 e para os que faziam duas, R$ 167,16.

Os valores foram calculados com base, entre outras fontes de cálculo, no que é investido no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O valor estabelecido é de R$ 3,98 por refeição. Os estudantes matriculados na educação integral recebem o valor referente a duas refeições.

O benefício foi instituído por iniciativa do governador Ibaneis Rocha para garantir a segurança alimentar e nutricional dos estudantes da rede pública durante o período de suspensão das aulas, que vai até 31 de maio.

*Com informações da Secretaria de Educação