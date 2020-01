Bora pra laje? JK Shopping promove evento de verão com diversas atividades

Que o brasileiro sabe se divertir isso ninguém pode negar! O clima animado, descontraído e informal de um churrascão na laje conquista todo mundo. Do samba ao funk, muita malemolência e alegria fazem a festa arrebentar. E tudo fica melhor ainda quando tem uma piscininha para curtir com a família e os amigos ou aquela ducha para se refrescar, não é mesmo?

Pensando nisso, nos dias 25/01, 01/02, 08/02 e 15/02 – sempre aos sábados – o JK Shopping apresenta o JK na Laje. Das 10h às 20h, um espaço de entretenimento, lazer e muita diversão que vai agitar as férias da galera e levar a vibe do verão para o concreto.

Para participar do evento é necessário gerar o ingresso pela plataforma Sympla, disponível nos sistemas IOS e Android e também levar 1kg de alimento não perecível, que será doado as creches e asilos da região. Os ingressos serão limitados a 2 (dois) por CPF e por data de evento.

Link Sympla: https://www.sympla.com.br/jk-na-laje__761337

Programação Gratuita

A produtora Estúdio Livre preparou uma programação musical gratuita que vai embalar os sábados de verão! Shows de diversos ritmos com bandas como BSBeat, Pegada Diferente, Makêbele, Se Joga e Primeiro Beijo irão fazer a galera sair do chão na JK na Laje.

Ao longo do dia, o Grupo FitDance – sucesso nas redes sociais, com milhões de fãs – vai movimentar o público com diversas coreografias. E tem mais! Vários DJ’s e o melhor baile Charme com os passinhos ritmados do grupo Periféricos no Topo, fazem parte dessa programação super envolvente. Quem estiver por lá também vai poder rebolar com muito funk e se acabar no grave do paredão de som automotivo.

Tá achando pouco? Piscininhas e duchas estarão disponíveis para a galera se refrescar à vontade, e também espreguiçadeiras e cadeiras de praia para geral pegar um bronze na laje. E para completar, um enorme futebol de sabão para os mais animados se divertirem.

Comércio na laje

O JK na Laje também é estilo. Por lá, vai rolar um espaço exclusivo para aplicação de tatuagens de henna, para dar aquele clima de verão na praia total. E para incrementar o visual, o pessoal da Barbearia Elvis vai realizar serviços de barba, cabelo e bigode para quem quiser ficar mais despojado. E as meninas do Studio Afro Nega do Pixaim farão uma oficina de tranças para deixar a mulherada podre de chique.

Já dizia o ditado: “Saco vazio não pára em pé!”, não é? No Sabor da Laje o público poderá repor as energias e aproveitar deliciosas comidinhas e petiscos típicos do verão. Na festa do JK também não poderia faltar bons drinks, né. Música boa, gente animada e bebida gelada… falta mais o quê? Vale lembrar que esses serviços são pagos e o valor varia de acordo com o fornecedor.

O evento será todo decorado com espaços instagramáveis, paisagens que remetem a praia e churrasquinho na laje. A tradicional caixa d’água e os clássicos castelos de areia não poderiam ficar de fora! O espaço irreverente e divertido de fotos será sucesso garantido para vários registros.

Laje Vip

A Laje Vip será direcionada àqueles que desejam curtir um local mais reservado e com serviço totalmente exclusivo. É o espaço ideal para quem quer comemorar aniversários, despedidas de solteiro, ou aproveitar o evento com a galera. Serão duas áreas com piscina particular, caixinha de isopor para bebidas e comidas, espreguiçadeiras e jogo de mesas com ombrelone, no melhor estilo boteco de praia. Para saber como ter acesso a esse espaço basta acessar o site do shopping: www.jkshopping.com.br.

Confira a programação completa no site do JK Shopping.

Serviço – JK na Laje

Data: 25 de janeiro, 01 de fevereiro, 08 de fevereiro e 15 de fevereiro (sempre aos sábados)

Horário: 10h às 20h

Local: estacionamento L1 do JK Shopping

Entrada: retirada do ingresso pela plataforma Sympla + doação de 1kg de alimento não perecível. Os ingressos serão limitados a 2 (dois) por CPF e por data de evento.

Classificação: menores de 16 anos só poderão entrar no evento acompanhados pelos pais ou responsáveis.

JK Shopping

Endereço: Avenida Hélio Prates QNM 34 – entre Taguatinga e Ceilândia

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 22h