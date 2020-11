Brasil tem três universidades entre as dez melhores da América Latina

USP, Unicamp e UFRJ integram a lista

Agência Educa Mais Brasil

Entre as 10 melhores universidades da América Latina, três são brasileiras. O dado é do grupo QS QuacquarelliSymonds e mostra o ranking com instituições de ensino superior que se destacam em diferentes critérios avaliativos. Dentre as brasileiras, as melhores são a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Para elencar as melhores instituições, o QS avalia a partir de critérios como: impacto e produtividade da pesquisa, compromisso docente, empregabilidade, impacto online e internacionalização.

A partir disso, são avaliados a reputação acadêmica, reputação para o empregador, proporção de professores por alunos, quantos professores têm pós-doutorado, colaboração com pesquisas internacionais, citações em artigos científicos, média de artigos científicos publicados por professor e impacto na internet.

Ao todo, foram analisadas 410 universidades, sendo a maioria do Brasil. Em seguida vem o México, com 66 instituições, Argentina (42), Chile (40), e Peru (20). A Pontifícia Universidade Católica, do Chile, conquistou o primeiro lugar do ranking. Na primeira lista, a UFRJ não apareceu entre as 10 melhores da região. Confira abaixo as 10 melhores universidades da América Latina.

Pontifícia Universidade Católica do Chile Universidade de São Paulo Tecnológico de Monterrey (ITESM) Universidade do Chile Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Universidade de Los Andes Colômbia Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) Universidade de Buenos Aires Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Universidade Nacional da Colômbia