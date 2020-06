BRB e Flamengo firmam parceria para novo banco digital

Contrato tem 36 meses de duração e permite a criação de uma nova empresa no futuro

O Banco de Brasília (BRB) e o Flamengo firmaram parceria para lançamento de um novo banco digital. O projeto conjunto vai envolver a comercialização de cartões, seguros e abertura de conta digital, e está em linha com o planejamento estratégico de expansão nacional do BRB.

A parceria entre o BRB e o Flamengo prevê a oferta de soluções bancárias, de investimento, de seguridade, de meios de pagamento e de relacionamento, além de marketplace (banco digital) de produtos e serviços direcionados aos torcedores do clube carioca. O contrato tem 36 meses de duração e permite a criação de uma nova empresa no futuro.

“A parceria com o Flamengo, time com marca de força global, vai permitir ao BRB diversificar seus negócios, expandir sua base de clientes e ampliar a atuação nacional tanto na forma de presença física quanto digital”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Os torcedores do clube vão ter acesso a um atendimento bancário em plataforma digital com produtos de identidade personalizada, programa de relacionamento e de experiências exclusivas, além de atendimento nos canais físicos. Por isso, a parceria também prevê a instalação de uma unidade de atendimento do BRB nas dependências do clube para atendimento a atletas, torcedores e empregados do Flamengo.

O BRB terá ainda direito exclusivo de pagamento da folha salarial do clube, além de preferência na contratação, por parte do Flamengo, de produtos e serviços bancários como empréstimos, cartões e seguros. Em contrapartida, o Flamengo terá participação nos resultados alcançados com a comercialização de produtos e serviços, o que vai gerar aumento de receita ao clube.

* Com informações do BRB