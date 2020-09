Camaleone-se: concurso de Beleza Top Cufa retoma programação em nova roupagem

Cufa Empreenda, Feira de Empreendedorismo Online e Desfile Final farão parte da última etapa da quarta edição

A necessidade de adaptar sempre abraçou o cotidiano das quebradas. Fato: reinventar-se diante do obstáculo é habilidade nata de quem ali mora. Dessa vez, porém, o mundo lançou um desafio maior sobre todas elas: uma pandemia global. Para o resto do planeta, pode até parecer o fim, mas a favela não se dobra. Levanta, sacode a poeira e recria o modo de seguir dando voz aos seus. O novo cronograma de ações do Top Cufa é prova disso. Após o adiamento da grande final, prevista para acontecer em março de 2020, o concurso de beleza retoma a programação em novo formato. A partir de 8 de setembro, as ações formativas do Cufa Empreenda, as atrações musicais e produtos da Feira de Empreendedorismo, e os desfiles da grande final, vão ocupar a web. Idealizado pela Central Única das Favelas e realizado pelo Instituto Rosa dos Ventos — com fomento da Secretaria de Turismo do DF e apoio da Secretaria de Justiça —, o projeto visa empoderar jovens da periferia.

Segundo a presidente do Instituto, Stéffanie Oliveira, as ações que compõem a quarta edição vão muito além do concurso.

“Com poder de resistência em tempos adversos, a favela, mais uma vez, dá as mãos na solidariedade e na reinvenção. Em novos formatos, voltamos potentes com o Top Cufa. Uma construção coletiva que supera um mero concurso de beleza, mostra a força empreendedora e a poderosa estética das quebradas do Distrito Federal. Sobrevivemos, lançamos moda e somos referência de força, união, diversidade e pluralidade”, aponta.

Bruno Kesseler, presidente da Cufa-DF complementa: “os projetos que compõem o Top Cufa nasceram do trabalho que construímos na Central durante todos esses anos, enxergando o potencial produtivo que existe nas periferias. Nosso objetivo é colaborar com o crescimento profissional e cultural das comunidades situadas fora do Plano Piloto. ”

Cufa Empreenda

Apesar de desejadérrimas, as aglomerações ainda são perigosas para a saúde. Sob a perspectiva da inclusão responsável, as já iniciadas ações formativas do Top Cufa terão seguimento no tão popular esquema live.

No Instagram, sempre às 19h, as terças e quintas de setembro serão brindadas pelo encontro virtual de uma dupla empreendedora – uma figura local e outra de reconhecimento nacional. O Cufa Empreenda convidou 12 pensantes de peso para dialogar sobre Favela, Música Juventude, Moda, Turismo e Empreendedorismo.

Para Jup do Bairro, cantora atriz e apresentadora, que participa da live sobre Empreendedorismo Digital com o designer e gerente de redes do Instituto, Ramon Lima, o projeto incentiva e apresenta novas possibilidades aos jovens.

“Me sinto honrada de participar do Top Cufa, trabalhei com moda durante muito tempo e sempre me questionava sobre os papéis que a indústria reforçava. Um espaço como este serve justamente para estimular jovens a saírem de um lugar solitário e esmorecido devolvendo o bem-estar, o vigor e a dignidade para seus integrantes. Estou muito ansiosa para saber o que esse encontro me reserva”.

Realleza. Imagem: Fercoutinho

A artista independente e autodidata destaca ainda que “entender e enaltecer a beleza que está em nós e ao nosso redor é muito além de empoderar-se, é a possibilidade de romper estigmas do padrão eurocêntrico e mirar no ingresso de corpos possíveis. A Cufa se faz extremamente urgente para a formação e criação de novos imaginários para esses jovens. Somando com esse time, espero conseguir potencializar e inspirar para chegarmos a ainda mais pessoas, e que possamos alimentar novas cabeças com novas alternativas que não o plano de exclusão criado pelo sistema”.

Confira a programação completa:

· 08 de setembro (terça), às 19h — Live TURISMO E FAVELA, com Luís Andreaza “Vai Voando” e Rafael Arraes (DF)

· 10 de setembro (quinta), às 19h — Live EMPREENDEDORISMO DIGITAL, com Jup do Bairro (SP) e Ramon Lima (Rosa dos Ventos)

· 15 de setembro (terça), às 19h — Live O DIREITO DA FAVELA, com Japão Viela 17 e Evenin Ávila (Defensoria Pública)

· 17 de setembro (quinta), às 19h – Live EMPREENDEDORISMO NA FAVELA, com Arifan Jr. (RJ) e Realleza (DF)

· 22 de setembro (terça), às 19h — Live JUVENTUDE E MÚSICA, com Thabata Lorena (DF) e Nega Gizza (RJ)

· 24 de setembro (quinta), às 19h — Live EMPREENDEDORISMO SOCIAL E MODA, com Carol Moupa (RJ) e Lia Maria (Diáspora 009)

Próximas ações

A partir de 6 de outubro, A Feira de Empreendedorismo Online promove a comercialização de produtos locais e das quebradas do DF no site do Top Cufa. As vendas serão promovidas com a realização de lives musicais que acontecem às terças e quintas, às 19h, no canal da Cufa DF, até 15 de outubro.

Prevista para outubro, a grande final será gravada e transmitida pela Tv Comunitária, obedecendo aos protocolos de distanciamento, sanitização e limitação do número de participantes do evento (técnica, concorrentes, júri, mestres de cerimônia e artistas).