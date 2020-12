Campanha de Natal arrecada brinquedos para crianças de Ceilândia

Além dos brinquedos, também estão sendo aceitas doações financeiras

Uma das metas do Jovem de Expressão é trazer mais qualidade de vida para as comunidades que fazem parte do seu território, por isso mais uma vez o programa se une com parceiros locais para promover uma grande ação de Natal que irá contemplar outros espaços comunitários em Ceilândia e Sol Nascente.

Até o dia 18 de Dezembro das 14h às 18h a ação estará recebendo doações de brinquedos novos que serão doados para as crianças da Associação cultural e ambiental Voz Nascente.

As doações de brinquedos estão sendo recebidas nos seguintes espaços:

Programa Jovem de Expressão – EQNM 18/20, Praça do Cidadão em Ceilândia Norte.

Casa Akotirene – Qnn 23 conjunto j casa 35 – Ceilândia Norte.

Singelo Burguer – CNJ 01, Bloco C, Lote 17/18 – Taguatinga Norte.

Além dos brinquedos, também estão sendo aceitas doações financeiras. O recurso arrecadado será destinado a promoção de uma grande ceia natalina que irá reunir famílias em situação de vulnerabilidade. As doações que podem ser feitas por depósito ou transferência bancária.

Os dados para doação são:

Banco: Inter (código 077)

Agência: 0001

Conta: 6286724-5

Nome: Matheus Medeiros Machado Carrion de Macedo

CPF: 028.121.273-25

Essa é uma iniciativa dos projetos @ruas.oficial, @casa.akotirene, @jovemdeexpressao e @coletivacao.

Campanha de arrecadação para o natal em Ceilândia

Nos ajude com doação de brinquedos novos e recursos financeiros para a organização de uma grande ceia natalina.

Informações: 33720957- Programa Jovem de Expressão.