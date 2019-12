Campanha ‘Nosso Natal Educa’ entrega kits escolares a crianças e adolescentes carentes

Em uma campanha diferenciada e voltada para o incentivo à educação e desenvolvimento de hábitos de leitura, durante o mês de dezembro uma árvore de natal decorou as unidades do Educa Mais Brasil.

Vazias, a princípio, elas foram decoradas com presentes doados pelos mais de 700 colaboradores do programa.

Diferente de brinquedos, eletrônicos e presentes convencionais, a árvore do Educa foi enfeitada com lindos pacotes com materiais escolares, uma maneira de reforçar a finalidade da empresa: fomento à uma educação de qualidade.

Para algumas famílias, o presente significa o único kit escolar que os filhos terão acesso durante todo o ano letivo.“É uma boa ajuda para a gente que não tem condições, veio em boa hora. A gente fica imaginando como comprar, de onde vai sair o dinheiro e ver minha filha feliz assim me deixa mais feliz”, contou emocionadaa doméstica Jocilene Santos, vendo a alegria da filha Tamires, 9, ao exibir a mochila e o material escolar que ganhou.

Quem “adotou” a pequena Tamires foi a xará Thamires Santos, jornalista que trabalha no setor de Marketing do Educa Mais Brasil. “Acho que foi total ação do destino. O nosso nome e sobrenome serem iguais. Fiquei surpresa com tamanha coincidência. Quando eu soube da emoção dela e da mãe ao receberem o meu presente, também fiquei emocionada. Escolhi cada item do material escolar dela com muito carinho”, conta Thamires.

Intitulada Nosso Natal Educa, a campanha arrecadou mais de 3 mil itens escolares e 300 quilos de alimentos, beneficiando 287 famílias neste período de final de ano. A entrega das doações aconteceu na manhã de sexta-feira (20),na creche-escola Nossa Senhora das Graças, localizada em um bairro carente de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. “É um motivo de felicidade. Viemos fazer o que fazemos todos os dias, incentivar o estudo, a educação. Nosso trabalho possibilita que milhares de brasileiros se desenvolvam com apoio de uma bolsa de estudo. Esta ação é uma forma de incentivar também outras famílias que não chegam até nós”, destaca a diretora comercial do Educa Mais Brasil, Andreia Torres.

Na manhã do evento, houve música, apresentação teatral e muitos sorrisos, das crianças e dos seus pais, quefizeram parte do cenário de um momento tão aguardado e especial, de uma causa tão nobre, que reforçou a importância da educação. Gratidão, solidariedade e emoção: essas palavras tão simples, mas de significado grandioso, resumem bem o sentimento de famílias de estudantes, de funcionários do Educa Mais Brasil e dos dirigentes da creche-escola Nossa Senhora das Graças.

Fernando Andrade, vice-presidente da associação beneficiada, que coordena o projeto sem fins lucrativos, reforçou o estímulo à educação. “Vocês devem continuar incentivando os filhos de vocês na escola. Gratidão a toda equipe que trouxe esses presentes para a gente. Estamos muito felizes, muito mesmo”, disse Fernando.

Além dos itens entregues, todas as crianças ganharam mensagens de boas festas e incentivo aos estudos personalizadase distribuídas em cartões individuais. “Que 2020 seja um ano feliz e de muito estudo para que você consiga realizar todos os seus SONHOS”, desejou a jornalista Fernanda Carvalho, para a pequena Maria Clara, de 5 anos.

Mais sobre o “Nosso Natal Educa”

Ao todo, mais de 700 funcionários do Educa Mais Brasil,que trabalhampara ajudar milhares de pessoas de todo o país a terem acesso à educação de qualidade através de uma bolsa de estudo, “adotaram” crianças e adolescentes e doaramkits escolares para fazer a diferença na vida deles durante todo ano letivo.

A instituição escolhida para receber as doações foi o projeto social Construindo o Amanhã, que mantém a creche-escola Nossa Senhora das Graças. Lá, por coincidência, muitas das cartinhas escritas pelos alunos faziam pedidos de material escolar ao Papai Noel.

A unidade educacional filantrópica atende a 152 crianças de 1 a 5 anos, em tempo integral. No espaço também funciona outra iniciativa que recebe mais 150 crianças e adolescentes, entre 3 a 16 anos, no contra turno da escola. No local, são oferecidos serviços de convivência, oficina de música, dança, capoeira, judô, reforço escolar, dentre outras atividades.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil