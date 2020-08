Campeonatos de futebol feminino e futsal estão liberados no DF

Portaria do GDF autoriza retomada das atividades esportivas profissionais seguindo protocolos de segurança

A retomada das atividades esportivas profissionais de futebol feminino e futsal está autorizada pela Secretaria de Esporte e Lazer, segundo a Portaria Nº 123, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), desta quarta-feira (19). As modalidades devem seguir os mesmos protocolos de segurança, higiene e saúde estabelecidos pelo Governo do Distrito Federal (GDF) ao futebol de campo masculino profissional.

“Estamos atuando intensamente para diminuir os prejuízos causados, em razão da pandemia de Covid-19, aos nossos atletas e torneios. Temos um time de futebol feminino na Série A do Brasileiro, assim como Brasília também está bem representada na Liga Nacional de Futsal. Respeitando todas as regras, não vejo problema em liberar as atividades profissionais de ambas as categorias”, explica a secretária de Esporte e Lazer, Celina Leão.

Devido aos necessários ajustes aos protocolos de segurança do GDF, a partida entre o Brasília Futsal e o Praia Clube, de Uberlândia, prevista para ocorrer nesta quinta-feira (21), no Sesc Ceilândia, pela Liga Nacional de Futsal, precisou ser adiada. De acordo com a Associação Atlética Desportivo de Brasília (AADBRAS), a partida deve acontecer ainda neste mês, respeitando todas as normas, como testagem em massa e medidas de higienização.

*Agência Brasília