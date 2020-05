Carcaças de carros são retiradas, em Ceilândia

A maior região administrativa do DF recebeu uma força-tarefa do Governo do Distrito Federal, em parceira com diversos órgãos, e a Administração Regional de Ceilândia para a retirada de carcaças de carros abandonadas, no setor de oficinas do Setor O. A operação realizada nesta quarta-feira (6), contou com três caminhões guinchos, um caminhão caçamba e equipes do GDF.

A operação tem como um dos objetivos combater possíveis focos do mosquito Aedes aegypti que transmite a dengue, Zika e Chikungunya, além de trazer mais segurança para à comunidade.

Para o administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, a ação visa atender uma demanda antiga da população. “A força-tarefa do GDF juntamente com equipes da Administração retirou dezenas de carcaças em estado de abandono e que apresentam risco à saúde pública. Além de estarem em locais proibidos, as carcaças podem ser focos de doenças como a dengue a febre amarela e a chikungunya, ou servir de abrigo para moradores de rua e usuários de drogas”, explica Marcelo Piauí.

A operação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF), em parceria com a Administração de Ceilândia, as secretarias executivas das Cidades e de Políticas Públicas, DF Legal, do Departamento de Trânsito (Detran-DF), das Polícias Militar e Civil do Distrito Federal e da Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival), divisão da Secretaria de Saúde (SES).

*com informações da Administração de Ceilândia