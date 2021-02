Cartão Material Escolar vai atender 70 mil famílias

Portaria define valores conforme série cursada. Governo trabalha para fazer os primeiros pagamentos na primeira quinzena de março

Agência Brasília

O material escolar já está garantido aos estudantes que fazem parte de famílias de baixa renda da rede pública de ensino do Distrito Federal. A Portaria nº 47, que define os valores individuais deste ano do Cartão Material Escolar (CME), foi publicada no Diário Oficial do DF desta segunda-feira (8).

Os créditos serão distribuídos em três lotes. Primeiro, será a vez daqueles que já possuem o cartão físico. Depois, dos novos estudantes que se matricularem no prazo regular. A terceira etapa contempla os novos estudantes que efetivarem matrícula no período de vagas remanescentes. A liberação dos recursos começa na primeira quinzena de março.

Não houve alteração nos valores distribuídos neste ano. Para quem está na educação infantil e no ensino fundamental, o auxílio continua sendo de R$ 320. Para os estudantes do ensino médio, o benefício será de R$ 240. O cartão pode ser utilizado nas papelarias de todo o DF cadastradas no programa. O credenciamento está sendo processado pela Secretaria de Empreendedorismo e será finalizado no próximo dia 12.

A variedade de artigos é grande, e cada etapa/modalidade tem uma quantidade diferente de produtos que podem ser adquiridos. Os itens abrangem caderno, cartolina, lápis de cor e papel A4, mochila, agenda, calculadora de bolso e pen drive. No caso da educação especial, são 172 opções, mas é preciso verificar na escola quais são os materiais indicados, conforme a necessidade de cada estudante.

Confira, abaixo, a lista de material das escolas da rede pública do DF.

☛ Educação infantil – 42 itens

☛ Ensino fundamental – anos iniciais – 46 itens

☛ Ensino fundamental – anos finais – 28 itens

☛ Ensino médio – 23 itens

☛ Ensino especial – 172 itens

Pagamento

* Com informações da Secretaria de Educação