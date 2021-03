CEB dá desconto de até 30% para contas vencidas há mais de seis meses

Consumidor ainda poderá escolher se vai pagar à vista ou parcelado no cartão de crédito no app CEB Distribuição

Agência Brasília

A CEB Distribuição, empresa da Neoenergia, lança, nesta segunda-feira (29), a Campanha Saldão 30%. A iniciativa tem como finalidade zerar a cobrança de juros, correção e multa dos clientes que possuem contas de energia elétrica vencidas há mais de 180 dias, podendo chegar a um desconto de até 30% no valor total da dívida.

A distribuidora possibilitará a quitação do débito à vista ou dividido em até 12 parcelas no cartão de crédito. A intenção da companhia é contribuir com a recuperação financeira dos consumidores que tiveram dificuldade de liquidez durante a pandemia.

A campanha terá a duração de um mês e abrangerá clientes de todas as classes – residencial, comercial, industrial, poder público ou qualquer outro que possua faturas em aberto há mais de seis meses. As contas de energia com atraso no vencimento inferior a 180 dias não se enquadram nessa campanha.

Procedimentos

O cliente que deseja participar deve entrar na Agência Virtual da CEB e realizar todo processo, finalizando com a escolha da forma de pagamento. Se for marcar a opção pela divisão em 12 parcelas, é preciso utilizar o app CEB Distribuição, e são acrescidos os juros do cartão de crédito.

“Decidimos fazer isso porque entendemos que temos um papel social e podemos contribuir com a recuperação econômica neste momento de agravamento da pandemia”, explica o diretor superintendente de Atendimento da CEB Distribuição, Gustavo Alvares Santos. “Serão 30 dias de negociação intensa para que o maior número de clientes seja contemplado.”

A Campanha Saldão 30% é uma iniciativa do + Fácil para Vc, programa que reúne todas as ações desenvolvidas pela distribuidora com foco no cliente. Em menos de um mês, a empresa ampliou as formas de pagamento, com possibilidades de negociação via RecargaPay e pelo Teleatendimento 116. Todas essas ações tornam mais fácil o relacionamento com os clientes e contribuem com o distanciamento social neste período de pandemia.

*Com informações da CEB Distribuição