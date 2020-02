CED 6 de Ceilândia mantém histórico e aprova 33 estudantes na UNB

O Centro Educacional 6 de Ceilândia há anos tem sido referência na aprovação de estudantes na Universidade de Brasília (UnB), e este ano não foi diferente. No último vestibular, 33 estudantes foram aprovados no Processo Seletivo de Avaliação Seriada (PAS), além de uma aprovação em Medicina na Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS).

O resultado positivo ainda deve aumentar, já que não foram divulgadas as aprovações pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), além dos resultados de faculdades particulares. Segundo o professor Wellington Nascimento dos Santos, da Sala de Recursos, a média deve chegar a 50 estudantes aprovados, sem contar as faculdades particulares.

Wellington Nascimento ainda explica que o resultado é fruto de muito trabalho de professores(as) e da direção do CED 6. “É uma escola que tem conseguido isto há anos. Tiveram períodos que a escola foi considerada uma das piores do Distrito Federal e com muito trabalho conseguimos reverter esta situação. O resultado que estamos colhendo é reconhecimento do trabalho que a escola vem fazendo com projetos pedagógicos que surtem muito efeito na hora do vestibular”, ressalta o diretor.

Confira a lista de aprovados:

1. Clara Cristine – Pedagogia

2. Davi da Silva – História

3. Mª Eduarda Rodrigues- Fonoaudiologia

4. Mª Vitória Coriolano – História

5. Mateus da Costa – Arquivologia

6. Nicoly Gabriella – Veterinária

7. Rafaella Karen – História

8. João V. Oian- Engenharia de Produção

9. Júlia Myllena- Ciências Contábeis

10. Nicolas Marcones – Administração

11. Rodrigo Milhomen – Educação Física

12. Samira Ribeiro- Direito

13. Gabrielly Sueanny- Administração

14. Ana Vitória- Arquitetura

15. Brenda Rodrigues- Veterinária

16. Jéssica Santos- Estatística

17. Ludmilla Nascimento- Ciências Sociais

18. Ketley Cardoso- Saúde Coletiva

19 .Emily Rocha – Ciências Contábeis

20. Levi – Medicina

21 Ana Júlia- Artes Visuais.

*Com informações do Sinpro-DF