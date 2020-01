Ceilandense Ketleyn Quadros vai treinar e competir na Europa

O ano está só começando, mas a ceilandense Ketleyn Quadros tem um compromisso importante na próxima segunda-feira (6). A judoca da seleção brasileira e da SOGIPA (RS) vai viajar para a Europa, onde irá treinar e competir.

A primeira parada será Mittersill, na Áustria, que recebe anualmente um dos treinamentos internacionais mais fortes do mundo. A atleta, junto com a seleção, ficará na cidade entre 7 e 14 de janeiro. Em seguida, a delegação parte com destino a Roma, na Itália, para um treinamento de cinco dias com judocas locais. Finalizando a etapa europeia, Ketleyn fará sua estreia em 2020, no Grand Prix de Tel Aviv, em Israel. A competição será realizada entre os dias 23 e 25 deste mês.

“Eu me sinto feliz e motivada por começar o ano com a oportunidade de treinar na Áustria, em Roma e por competir em Israel. Acredito ser um ótimo início de temporada! Agora é aproveitar”, disse.

Caso a Olimpíada começasse hoje, Ketleyn estaria classificada na categoria meio-médio (-63kg). Seria a sua segunda participação em Jogos Olímpicos, já que ela esteve na edição de 2008, quando foi terceira colocada – primeira mulher na história a conquistar uma medalha para o Brasil na competição em esportes individuais.

No ano passado, Ketleyn teve várias conquistas representando o país no exterior: uma medalha de ouro, no Grand Slam de Brasília, uma de prata, no Grand Prix de Budapeste, e duas de bronze, no Open de Oberwart e no Grand Slam de Abu Dhabi.