Ceilândia define treinador para o Candangão 2020

O Ceilândia definiu o seu treinador para o candangao 2020. O nome escolhido foi o do treinador Marcelo Conte, que recentemente foi campeão do Paulista Cup sub20 pelo Grêmio Barueri-SP, time que fará parceria com o Ceilândia, conforme divulgado com exclusividade pelo DF Sports+.

Marcelo Conte tem 50 anos e nasceu em Itapeva, São Paulo. Ele foi jogador de futebol tendo vestido as camisas de grandes clubes como o São Paulo Futebol Clube, Monterrey do México e União São João de Araras.

Como treinador comandou equipes de São Paulo como Votoraty, União São João de Araras, Penapolense e Grêmio Barueri. Com a definição de Marcelo Conte, todas as equipes do Candangão estão com treinadores já acertados. Veja a lista abaixo:

TREINADORES CANDANGÃO 2020

Real FC: Ricardo Antônio;

Brasiliense: Mauro Fernandes;

Capital: Luiz Carlos Sousa;

Gama: Vilson Tadei;

Taguatinga: Júnior Araújo;

Formosa: Heli Carlos;

Unaí: Rubio Guerra;

Paranoá: Vandinho Silva;

Ceilandense: Marquinhos Carioca;

Sobradinho: Luis dos Reis;

Luziânia: Sebastião Rocha;

Ceilândia: Marcelo Conte.

*Fonte: DF Sports+