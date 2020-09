Ceilândia é contemplada com a operação “Buraco zero”

A iniciativa conta com cinco equipes que atuam na realização da manutenção asfáltica, limpeza e desobstrução de bocas de lobo

Nesta segunda-feira (21), ruas e avenidas de Ceilândia receberam serviços da operação Buraco Zero. A ação é realizada pela Administração Regional em parceria com a Novacap e a Secretaria das Cidades. Cinco equipes estão atuando em diversas frentes com a realização da manutenção asfáltica e limpeza de bocas de lobo.

No primeiro dia de operação foram contempladas as quadras da QNM 17, em Ceilândia Sul, QNM 02, QNN 23/25, em Ceilândia Norte e QNP 18, no P Sul. O mutirão irá continuar nos próximos dias e a intenção é atender toda a região. Cerca de 32 toneladas de massa asfáltica foram usadas nos serviços de manutenção.

O administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, conta que com a realização da manutenção asfáltica e a limpeza das bocas de lobo receptoras do sistema de drenagem terão capacidade de captar um maior volume de águas das chuvas, melhorando as condições de fluência e evitando pontos de alagamento na cidade. “Precisamos aproveitar essa época do ano sem chuvas para fazermos a manutenção das ruas e avenidas de Ceilândia. Conforme a massa asfáltica é cedida pela usina da Novacap estamos dando prioridade aos pontos mais críticos da região”, enfatiza Marcelo Piauí.

As equipes verificam os pontos mais críticos e atuam prioritariamente nessas áreas. A operação conta com cinco caminhões com capacidade de armazenar, cada um, oito toneladas de massa asfáltica e cinco máquinas de rolo compressor.

*Com informações da Administração de Ceilândia