Ceilândia ganha cinco novos pontos cobertos para esperar o ônibus

Cinco novas paradas de ônibus estão quase prontas para atender à população de Ceilândia – a maior cidade do Distrito Federal. Espalhadas por três bairros, elas completam um total de 19 que foram construídas na região em 2020. O investimento do GDF na montagem e colocação dos cinco abrigos é de R$ 82,5 mil.

Executadas pela Secretaria de Mobilidade (Semob), as paradas de concreto possuem uma estrutura moderna que inclui acessibilidade para pessoas com deficiência (rampas de acesso e piso tátil), além de calçada nova e meio-fio. Vinte e cinco empregos foram gerados direta e indiretamente na construção de todos os pontos.

Os equipamentos ficam prontos até o final do mês e vão facilitar a vida de muita gente. O cobrador de ônibus Wilson dos Santos, 49 anos, “ganhou de presente” uma parada vizinha à sua casa, na QNO 17, Expansão do Setor O. A residência fica à direita do abrigo e poupará Wilson de uma caminhada de 500 metros de segunda a sexta-feira.

“Ceilândia é a maior cidade do Distrito Federal e maior que muitos municípios do Brasil. E o transporte público é essencial. Tínhamos muitas paradas abandonadas aqui e, agora, o Governo vai oferecer conforto e dignidade aos nossos moradores”, celebra o administrador Regional, Marcelo Piauí. Segundo ele, a expectativa é que mais 30 possam ser implementadas no próximo ano.

“Ficou bom demais né? Agora eu desço na porta da minha casa. Aqui em Ceilândia a população usa muito o ônibus e essas melhorias são necessárias. E o material usado na parada é muito bom, feita toda de concreto”, observa o morador. O ponto fica localizado bem próximo ao Centro de Ensino Fundamental (CEF) 17.

A empregada doméstica Leia da Silva, 40, também será beneficiada. Moradora do P Sul, na quadra QNP 22, ela descia na esquina mais próxima e seguia a pé pra casa da mãe. O abrigo, em frente ao conjunto Q, também significará mais segurança e proteção, aponta ela. “É muito sol e depois vem a chuva. E depois das 18h, ficamos inseguros de ficar no meio da rua. Vai ficar muito bom”, acredita Leia.

Os outros três pontos em fase de conclusão ficam no Setor de Indústrias de Ceilândia, na rodovia BR 070 em frente ao terminal do Setor O e na EQNP 14/18 em Ceilândia Sul. Cada um possui 3,6 metros de largura por 3 metros de profundidade, mas precisam ser instalados em locais com 25 metros quadrados para incluir as calçadas e rampas de acessibilidade.

Neste ano, o GDF contabiliza 92 novos abrigos de passageiros, em 17 regiões administrativas (veja lista abaixo). Já as instalações em construção em Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol (5) e Planaltina (1) fazem parte de um contrato que irá implantar 525 novos pontos, reformar 650 e substituir 100 por todo o Distrito Federal.

“Estamos elaborando um inventário até janeiro que aponta as condições físicas das paradas de ônibusexistentes em todo o Distrito Federal. Dessa forma, conseguimos ver os locais mais críticos para poder implementar as mudanças”, explica o subsecretário de terminais da Semob, Ronivaldo Bento Costa.

Levantamento da Semob aponta que o DF possui 3.050 abrigos de ônibusem todas as regiões administrativas, além de 673 placas de sinalização de parada onde o coletivo também para e embarca passageiros.

Abrigos de passageiros entregues até o momento pelo GDF:

– Ceilândia (14)

– Santa Maria (13)

– Gama (9)

– Fercal (7)

– Sobradinho (6)

– Sobradinho II (6)

– São Sebastião (6)

– Riacho Fundo II (5)

– Estrutural (5)

– Brazlândia (4)

– Recanto das Emas (4)

– Samambaia (4)

– Riacho Fundo I (2)

– Paranoá (2)

– Brasília (2)

– Vicente Pires (2)

– Taguatinga (1)

Total: 92.

Agência Brasília