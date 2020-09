Ceilândia ganha festa online em homenagem aos seus 49 anos de história

A cidade de Ceilândia completou 49 anos de fundação em março de 2020. A região administrativa que é acostumada a celebrar todos os anos o seu aniversário, enaltecendo principalmente a cultura nordestina, teve que adiar suas comemorações devido a pandemia do Covid-19. Contudo, depois de seis meses, os ceilandenses finalmente poderão celebrar.

No próximo dia 18 de setembro (sexta-feira), a partir das 18h, a cidade vai ganhar uma festa online em homenagem ao seu 49° aniversário, com muita música, dança e segurança. O evento será transmitido pelo canal do YouTube do IPCB – Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro, e são esperados mais de 20 mil views.

A live será apresentada por Joanna Alves, e contará ao todo com 11 apresentações de grupos artísticos da própria cidade, sendo sete apresentações musicais: Murica, Realleza, Nenzin, Marcelo Café, Chico de Assis e João Santana, Viella 17 e DJ Kashu. Além de três espetáculos de dança: Pegada Black, Quadrilha Sanfona Lascada e DF ZULU.

O projeto é proveniente do termo de fomento celebrado com a Secretária de Cultura e Economia Criativa do DF, regido pelo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), a partir de recursos de emenda parlamentar.

Serviço

Aniversário de Ceilândia – 49 anos

Quando: 18 de setembro, sexta-feira;

Onde: http://www.youtube.com/channel/UCMvvH6adeKmzy8a0PfpYSOA – canal do YouTube do IPCB-Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro

Horário: a partir das 18h

Classificação indicativa livre