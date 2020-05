Ceilândia ganha mais uma estrada rural recuperada

A Administração Regional de Ceilândia iniciou nesta segunda-feira (4/5), a realização de diversas benfeitorias na cidade. A estrada rural vicinal no Incra 09, Gleba 4, foi contemplada com a raspagem e nivelamento do solo de 18,5 quilômetros. Para a segurança de motoristas e pedestres, a via também foi alargada, o que garante mais acessibilidade e trafego para o pequeno produtor rural e chacareiros da região.

Equipes da Administração também atuaram na execução e manutenção asfáltica de vias e ruas da QNM 05, em Ceilândia Sul. Os conjuntos próximos a linha de estação do metrô, da Guariroba, também foram contemplados com a operação.

Limpeza

Frentes de trabalho da Administração de Ceilândia também recolheram das ruas da cidade cerca de 30 toneladas de lixo e entulho. As áreas públicas da EQNP 1/5 e 15/19, Setor P Norte, e na QNN 11 e QNM 22, em Ceilândia Norte, receberam a operação de limpeza com a retirada de sofás velhos, pneus, resto de obras, vasos sanitários, garrafas e sacolas plásticas entre outros.

O Administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, alerta toda a comunidade sobre os perigos de descartar lixo e entulho em terrenos públicos, o que se torna um problema de saúde pública, já que esses espaços atraem insetos, roedores e animais peçonhentos, além de favorecer a proliferação do mosquito Aedes transmissor da dengue, zica, chikungunya e febre amarela.

Diariamente seguimos um cronograma de serviços para atender as demandas da comunidade. Nossas equipes estão nas ruas e nossa prioridade é a questão da limpeza pública. Todos os dias vemos os casos de dengue aumentar. Quanto poder público estamos fazendo o possível, mas é necessário que cada cidadão ceilandense faça sua parte, não descartando o lixo em qualquer lugar”, ressalta Marcelo Piauí.

É crime ambiental o lançamento de resíduos sólidos (lixo) de acordo com o artigo 54 s 2° inciso V, da lei 9.605/98. Pena de 1 a 5 anos .

Confira o que foi realizado hoje:

Recuperação de estrada vicinal no núcleo Rural Incra 09 Gleba 04 de 18km;

Recuperação asfáltica na QNM 05, Ceilândia Norte;

Recuperação asfáltica na via N 01 Norte, e M2 Sul.

Remoção de entulhos na EQNP 15/19, Setor P Norte;

Remoção de entulhos na EQNP 1/5, Setor P Norte;

Remoção de entulhos na QNN 11, Ceilândia Norte;

Limpeza de Beco na QNM 22, Ceilândia Norte;

Implantação de meio fio na QNN 11 Via NN Lt 26 Ceilândia Norte (Dirob)