Ceilândia irá receber debate sobre Nutrição e liderança feminina na área

O mês da mulher traz a tona reflexões sobre as diversas dificuldades enfrentadas por elas em todos os âmbitos da vida. No mercado de trabalho, ao longo dos anos, algumas marcas importantes e algumas grandes conquistas foram alcançadas. Por outro lado, as desigualdades históricas de gênero, em termos profissionais, persistem, principalmente, ao se levar em conta que as mulheres constituem minoria em cargos de liderança.

Para se ter uma ideia, em 2018, apenas 24 mulheres eram CEOs em empresas da lista Fortune 500, cerca de 5% do total. Ainda, de acordo com a pesquisa “Atitudes Globais pela Igualdade de Gênero” (em tradução livre do inglês), publicada em 2019 pelo Instituto Ipsos, no Brasil, três em cada dez pessoas admitem que se sentem desconfortáveis em ter uma mulher como chefe.

Pensando buscar a reflexão sobre o papel da mulher no ambiente de trabalho, no mês dedicado a elas, o curso de Nutrição do Centro Universitário IESB promoverá evento sobre os desafios das líderes de equipes de Saúde ou em posição de destaque na área. O encontro compõe as ações de Saúde e Extensão do curso, mas também receberá professoras dos cursos de Enfermagem e de Educação Física.

Entre as atividades estão duas palestras e uma exposição de fotos. No dia 12 de março, de 10h às 12h, no Campus Ceilândia, o público poderá assistir a apresentação “Os desafios da mulher coordenando equipes de Saúde”, com o professor Walter Neto. Já no dia 19 de março, a partir das 19h, no Campus da Asa Sul, os professores Dra. Silvia M. F. Cozzolino e Juarez Calil vão debater sobre os “Avanços da pesquisa sobre micronutrientes e saúde”. Já a mostra “Mulheres influentes da história geral e da Nutrição”, que conta com fotos em banners de figuras femininas que inspiraram e que protagonizaram fatos relevantes, estará exposta de 12 a 17 de março, no Campus Ceilândia, e de 18 a 24 de março, no Campus da Asa Sul.

A professora Patrícia Ceci, coordenadora do curso de Nutrição do Centro Universitário IESB, conta que os desafios de uma mulher coordenando equipes na área de Saúde são os mesmos que para qualquer mulher no mercado de trabalho. “Mesmo sendo um curso de maioria feminina, ainda enfrentamos as dificuldades que qualquer mulher precisa superar no mercado de trabalho. Além de coordenar ações e equipes profissionais, temos que lidar com a dupla jornada. Como profissional da saúde, da área da nutrição, me esforço para fazer cumprir dentro de casa, os preceitos da minha profissão”, compartilha.

Para Patrícia Ceci, o caminho a ser percorrido ainda é longo, mas já há conquistas a serem celebradas. “Hoje, quem vê mulheres em posições de destaque, como profissionais nas mais diversas áreas, consegue ter a dimensão do preconceito e dos desafios enfrentados por elas para chegar para romper barreiras e contribuir para a evolução do pensamento e da cultura na sociedade”, conclui.

SERVIÇO

Exposição de fotos: “Mulheres influentes da história geral e da Nutrição”

Período: de 12 a 17 de março, no Campus Ceilândia, e de 18 a 24 de março no Campus Sul, na 613/614 Sul

Palestra: “Os desafios da mulher coordenando equipes de Saúde”, com o professor Walter Neto

Data: 12 de março, das 10h às 12h

Local : Auditório I – Campus Ceilândia

Palestra: “Avanços da pesquisa sobre micronutrientes e saúde”, com a professora Dra. Silvia M. F. Cozzolino e com o professor Juarez Calil

Data: 19 de março, às 19h

Local : Sala de cinema – Campus Sul, na 613/614 Sul