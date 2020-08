Ceilândia recebe diversas benfeitorias da administração regional

Dentre as diversas ações realizadas estiveram operação tapa-buracos, retirada de entulho em áreas públicas e colocação de novas tampas

Ceilândia a maior cidade do DF recebe diariamente mutirões de serviços em diversas áreas, principalmente na realização de operações que visam a melhoria na infraestrutura da cidade. Na última semana, equipes da Administração local realizaram operação tapa-buracos, retirada de entulho em áreas públicas, colocação de novas tampas e desobstrução de bocas de lobo, implantação de meios-fios e lombadas, poda de árvores, recuperação de estradas rurais entre outros serviços.

As benfeitorias além de contribuir para a qualidade de vida do cidadão ceilandense, também atende às diversas demandas da comunidade como, por exemplo, a implantação do novo estacionamento na QNP 30, e de lombadas na Área de Desenvolvimento Econômico de Ceilândia (AED).

O Administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, diz que equipes têm trabalhado fortemente em várias frentes na realização de trabalhos de recapeamento, infraestrutura e saneamento básico. “ Ceilândia não para! Todos os dias estamos nas ruas com equipes que realizam diversas operações na melhoria da cidade, desde limpeza de terrenos públicos à poda de árvores. Os serviços de manutenção em Ceilândia são constantes e permanentes para desenvolver e melhorar nossa infraestrutura”, ressalta Marcelo Piauí.

Outro importante serviço que vem sendo executado é a poda de árvores, limpeza e desobstrução de bocas de lobo e canaletas de concreto em as avenidas da região. A operação visa melhorar o escoamento das águas pluviais até as galerias e bocas de lobo existentes, evitando os alagamentos no período chuvoso.

Também é realizada diariamente em diversos pontos da cidade a operação Buraco Zero. O serviço de manutenção asfáltica conta com equipes próprias da Administração e da Novacap. Nesta semana, o serviço foi realizado nas quadras QNP 28, 30, no P Sul, na QNN 04, em Ceilândia Norte e no Condomínio Privê. Só neste período mais de 60 toneladas de massa asfáltica já foram usadas na manutenção de ruas e avenidas da região.

*Com informações da Administração de Ceilândia