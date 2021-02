Ceilândia será contemplada com o programa Renova/DF a partir de 4 de março

A força-tarefa integrada com diversos órgãos do GDF e o Senai/DF ficará por 30 dias na cidade

Em conjunto com vários órgãos do Governo do Distrito Federal e o Senai/DF, Ceilândia receberá o Programa Renova- DF com diversas ações de manutenção e revitalização que serão realizadas a partir de 4 de março. A força-tarefa permanecerá por 30 dias na cidade e empregará cerca de 500 trabalhadores.

Nesta primeira etapa, a Avenida da Administração Regional será totalmente revitalizada com serviços de recapeamento, limpeza, poda de árvores, desobstrução de bocas de lobo, pintura de faixas de pedestres, implantação de rampas e pisos táteis para acessibilidade entre outras benfeitorias.

Também serão contempladas quadras poliesportivas, praças, parquinhos infantis, pontos de encontro comunitário (PECs), entre outros equipamentos públicos, com espaço para as aulas práticas de interação e qualificação.

Para o Administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, a intenção do programa é entregar à população uma região mais limpa, organizada, além de contribuir para a qualidade de vida do ceilandense. “ Estamos na atual gestão integrando todas as entidades e órgãos importantes para desenvolver Ceilândia. O intuito é começar como projeto piloto pela Avenida da Administração e posteriormente contemplar outros setores da cidade”, enfatiza Marcelo Piauí.

A força-tarefa contará com apoio da Administração de Ceilândia, Serviço de Limpeza Urbana do DF (SLU), Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), TCB, Detran-DF, DER/DF, Senai/DF, Caesb, CEB, Secretarias das Cidades, do Governo, do Trabalho e Cultura do DF.

Renova DF

O Programa Renova DF consiste na oferta de cursos de qualificação profissional integrados às atividades de conservação do patrimônio público, como carpinteiro, jardineiro, eletricista, encanador, serralheiro e pedreiro com o fim de proporcionar a qualificação profissional do trabalhador de forma a torná-lo apto a atender às exigências do mercado de trabalho, combatendo o desemprego, durante à pandemia, além de contribuir para a geração de emprego e renda.

Serviço:

Programa Renova DF

Início: 4 de março

Período: 30 dias

Serão 500 profissionais formados pelo SENAI/DF

Local: Avenida da Administração de Ceilândia