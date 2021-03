Ceilândia será contemplada com Praça da Ciência

Em parceria com a Administração Regional e o Ministério da Ciência e Tecnologia, o projeto visa promover e incentivar o conhecimento científico de maneira lúdica e interativa entre crianças e adolescentes

administrador de Ceilândia, Marcelo Piauí, recebeu na manhã desta quinta-feira (10), representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI) para discutir e viabilizar a implantação da Praça da Ciência na maior cidade do DF.

O projeto piloto no DF visa popularizar a ciência nos espaços públicos, despertando em crianças e jovens o interesse por conhecimentos em tecnologia e inovação. A Praça da Ciência será instalada no terreno do Centro Cultural de Ceilândia, na QNN 13, em Ceilândia Norte. A previsão é que o equipamento público seja entregue à população no segundo semestre deste ano.

Para Marcelo Piauí, o projeto vai beneficiar a maior comunidade do DF, onde ofertará um espaço com equipamentos educativos e pedagógicos. “ A Praça da Ciência vai beneficiar tantos alunos da rede pública como a comunidade, além de popularizar e estimular uma construção de uma cultura científica! ”, enfatiza Marcelo Piauí.

A previsão é que a praça seja composta por brinquedos lúdico-científicos entre eles: conchas e tubos acústicos; bicicletas geradoras de energia; harpas de tubo; alavancas; cadeiras e basquete giratórios e balanços de comprimentos diferentes.